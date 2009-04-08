УГЦР: массового отключения мобильников не будет

Массового отключения мобильных телефонов, ввезенных в Украину до сентября 2009 года, не будет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украинского государственного центра радиочастот» (УГЦР).

«Владельцы мобильных телефонов, которые будут действовать в сетях операторов до 1 сентября 2009 года, могут не волноваться по вопросам их обслуживания мобильными операторами», - отмечается в сообщении.

Как известно, некоторые СМИ вчера распространили информацию о том, что 80% мобильных телефонов, ввезенных в Украину нелегально, могут быть отключены в связи с введением в силу ряда нормативно-правовых актов НКРС, в том числе, касающихся нового порядка ввоза, реализации и обслуживания операторами мобильных телефонов. При этом некоторые СМИ утверждали, что информацию о законно ввезенных телефонах таможенная служба передаст УГЦР, и после сверки с операторами все нелегально ввезенные телефоны могут быть отключены.

В пресс-службе УГЦР опровергают подобную информацию.

«Сообщаем, что, согласно действующему законодательству, все мобильные телефоны, которые подключены к сети мобильных операторов и действуют в их сетях в настоящее время и до 1 сентября 2009 года включительно, независимо от срока подключения автоматически считаются законными», - говорится в сообщении пресс-службы УГЦР.

Коды IMEI этих телефонов автоматически вносятся самим оператором в обобщенную базу данных, которая ведется УГЦР.

«Владельцам этих мобильных телефонов не нужно совершать никаких действий относительно регистрации приобретенных ранее телефонов и проверять их легальность. Эти телефоны без любых ограничений будут обслуживаться мобильными операторами и в дальнейшем», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. С 28 марта вступили в силу новые Положение о ввозе из-за границы мобильных телефонов и Порядок их реализации: решение Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1338 от 05.02.2009 года «Об утверждении Положения о предоставлении разрешений на ввоз из-за границы в Украину радиоэлектронных средств и излучательных устройств» и решение НКРС №1339 от 05.02.2009 года «Об утверждении Порядка реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств». Согласно этим решениям, при законном ввозе и реализации мобильных телефонов, после вступления в силу этих решений НКРС, коды IMEI должны быть зарегистрированы в базе данных УГЦР. Кроме того, такую информацию должны предоставить о телефонах, работающих в сети, операторы мобильной связи.

Согласно недавно зарегистрированному решению НКРС от 12.03.2009 г. №1398 (зарегистрировано в Минюсте 02.04.2009 г. под №297/16313) «Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг подвижной (мобильной) телефонной связи с правом технического обслуживание и эксплуатации», оператор, в случае отсутствия после 30.07.2009 г. кода IMEI терминала абонента, по которому предоставляются телекоммуникационные услуги, в обобщенной базе данных кодов IMEI терминалов, должен уведомить абонента об отключении его терминала, предоставив абоненту возможность решить проблему (услуги могут на такой терминал оказываться не более трех месяцев).