Президент обратится в КС

Представление Президента Украины в Конституционный Суд Украины относительно определения конституционности постановления Верховной Рады о назначении очередных выборов главы государства на 25 октября будет направлено в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ на заседании круглого стола в Киеве.

И.ПОПОВ напомнил, что постановление Верховной Рады о назначении выборов на 25 октября было опубликовано всего несколько дней назад. Сейчас в Секретариате Президента завершается работа над подготовкой соответствующего представления в КС.

«Следите за новостями, думаю, в ближайшее время будут интересные новости», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В тот же день заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что не исключает, что Президент обратится в Конституционный Суд относительно решения Верховной Рады о назначении выборов главы государства на 25 октября 2009 года.

Вчера, 7 апреля, постановление Верховной Рады Украины о назначении очередных выборов Президента на воскресенье, 25 октября, вступило в силу. В частности, оно было опубликовано в газете "Урядовий кур`єр". Еще раньше, 4 апреля, этот документ опубликовало издание “Голос України”.