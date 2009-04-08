Яценюк: Украина входит в жесткую предвыборную кампанию

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что в Украине уже началась жесткая предвыборная борьба.

Об этом народный депутат заявил сегодня в интервью журналистам, находясь в Крыму, сообщает пресс-служба «Фронта перемен».

«Мы входим в жесткую предвыборную кампанию – в борьбу прошлого с будущим», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, политические лидеры уже «развалили страну» и используют ситуацию для того, чтобы удержать власть. «Сегодня, откровенно говоря, власть валяется на земле. Сегодня основные политические игроки и крупнейшие политические партии сделали так, что в Украине полностью отсутствует управляемость государства. Они развалили страну», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он сообщил, что процесс создания региональных организаций «Фронта перемен» является только первым шагом на пути к созданию политической партии. По словам А.ЯЦЕНЮКА, партия обязательно будет принимать участие «во всех выборах – начиная от украинского парламента и заканчивая поселковыми и сельскими советами».

«Мы не имеем права на ошибку. Мы не для того собрались, чтобы ошибаться. Пусть на ошибках учатся другие», - сказал А.ЯЦЕНЮК.