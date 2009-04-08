Ющенко: решение ВР о выборах 25 октября будет отменено

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что решение Верховной Рады о назначении президентских выборов на 25 октября будет отменено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во время посещения ОАО «Квазар» в Киеве.

«Решение Верховной Ради ничего общего с законом не имеет, и у меня нет сомнений, что это решение будет отменено», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что соответствующее решение парламента собирается обжаловать уже сегодня. По словам Президента, если соответствующие документы уже подготовлены, он сегодня же направит представление в Конституционный Суд.

Вместе с тем, В.ЮЩЕНКО в который раз отметил, что, несмотря на то, что решение парламента, по его мнению, не отвечает закону, он готов согласиться на одновременные досрочные парламентские и президентские выборы при условии их проведения на основе нового избирательного законодательства, в частности, на основе открытых избирательных списков.

В.ЮЩЕНКО отметил, что, в свою очередь, юристы должны сказать, как провести одновременные парламентские и президентские выборы таким образом, чтобы они были в рамках права.