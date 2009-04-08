Главное на 8 апреля (день)

Хроника дня

* * *

Президент обратится в КС по поводу досрочных выборов главы государства

Представление Президента Украины в Конституционный Суд Украины относительно определения конституционности постановления Верховной Рады о назначении очередных выборов главы государства на 25 октября будет направлено в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ на заседании круглого стола в Киеве.

И.ПОПОВ напомнил, что постановление Верховной Рады о назначении выборов на 25 октября было опубликовано всего несколько дней назад. Сейчас в Секретариате Президента завершается работа над подготовкой соответствующего представления в КС.

«Следите за новостями, думаю, в ближайшее время будут интересные новости», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

В тот же день заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК сообщила, что не исключает, что Президент обратится в Конституционный Суд относительно решения Верховной Рады о назначении выборов главы государства на 25 октября 2009 года.

Вчера, 7 апреля, постановление Верховной Рады Украины о назначении очередных выборов Президента на воскресенье, 25 октября, вступило в силу. В частности, оно было опубликовано в газете "Урядовий кур`єр". Еще раньше, 4 апреля, этот документ опубликовало издание “Голос України”.

Ющенко: дефицит бюджета-2009 составляет до 8% ВВП

Бюджет, который предлагается сегодня, на 2009 год, если рассчитать прямой и непрямой дефицит бюджета, он составляет 7,5-8% от ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли на строительстве жилого массива «Осокорки северные», возводимого ХК «Киевгорстрой».

"Это приблизительно 80-85 млрд. грн., которые нужно профинансировать Национальному банку, но при этом удержать контроль над инфляцией», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что без сбалансированной государственной политики, которая должна минимизировать аппетиты государства на ресурсы, «мы прикладному сектору экономики, в том числе и строительному, не сможем помочь».

В.ЮЩЕНКО добавил, что сейчас "не нужно давать поддержку правительственному потреблению, а необходимо поддержать экономику, которая стимулирует потребительский спрос".

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. , расходы – 267,32 млрд. грн. Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн. (или 2,9% ВВП).

Кабмин ведет переговоры с ВБ о займе на покрытие дефицита бюджета Кабинет Министров Украины ведет переговоры с Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 0,5 млрд. долларов для покрытия дефицита государственного бюджета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ.

По его словам, остальная сумма дефицита будет покрываться за счет других источников, в том числе за счет внутренних заимствований.

ВВП за I квартал Госкомстат обнародует в июне

Показатель валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за первый квартал этого года Государственный комитет статистики обнародует в конце июня.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомстате.

Напомним, ранее руководитель Госкомстата Александр ОСАУЛЕНКО сообщал, что, согласно международной практике, предварительный показатель ВВП будут обнародованы на 45-й день, следующий за отчетным периодом (то есть, ориентировочно, в середине мая), а окончательный показатель ВВП за 1-й квартал будет рассчитан и обнародован на 90-й день после отчетного периода (то есть, в конце июня).

В 2009 году Госкомстат отказался от публикации ежемесячных данных о динамике ВВП, а перешел на публикацию квартальных показателей. Должностные лица объясняют это намерением приблизить украинскую отчетность к международным стандартам.

Папиев: реальный уровень безработицы скрывается

Народный депутат фракции Партии регионов, министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Михаил ПАПИЕВ считает, что в последнее время в государстве наблюдается тенденция к сокрытию реального уровня безработицы.

“В последнее время в Украине перестали регистрировать безработных, или же стали украшать цифры, которые характеризуют этот показатель”, - говорится в комментарии М.ПАПИЕВА, текст которого передан УНИАН его пресс-службой.

М.ПАПИЕВ отмечает, что на 1 ноября 2008 года, когда власть публично признала экономический кризис, в государстве было 560,5 тыс. зарегистрированных безработных, на 1 декабря – 694,8 тыс., на 1 января нынешнего года – уже 876,2 тыс., а на 1 февраля – 930 тыс. зарегистрированных безработных.

”А дальше со статистикой начинают твориться непонятные вещи. По состоянию на 1 марта количество зарегистрированных безработных уменьшились до 924,8 тыс., а по оперативной информации на вчерашний день, вообще сократилась до 878,8 тыс.”, – заявил М.ПАПИЕВ.

В связи с этим народному депутату не понятно, каким образом в стране, где сокращение промышленного производства с начала года ежемесячно превышает 30% прошлогоднего, а падение ВВП - 25%, происходит уменьшение численности безработных.

По мнению М.ПАПИЕВА, центры занятости на местах под разными поводами отказываются регистрировать новых безработных не только ради красивой цифры в показателях, но и потому, что от этого зависят премии чиновников от занятости. Он напомнил, что еще в ранге министра труда инициировал отказ от использования такого показателя, как уровень зарегистрированной безработицы, поскольку он более субъективен, чем уровень экономической безработицы, которая определяется по методологии Международной организации труда путем опроса граждан.

«Если после обнародования Госкомстатом Украины данных об уровне экономической безработицы за первый и второй кварталы нынешнего года, который определяется ежеквартально путем обследования домохозяйств, мы получим другие цифры, другую тенденцию, чем те, которые показывает сегодня уровень зарегистрированной безработицы, я буду требовать привлечь к ответственности всех, кто сегодня занимается сокрытием истинной ситуации с безработицей», - заявил М.ПАПИЕВ.

Нелегальные мобильники отключат c 1 августа

С 1 августа мобильные телефоны, не зарегистрированные в обобщенной базе «Украинского государственного центра радиочастот», должны операторами мобильной связи отключаться от предоставления услуг.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС), которым располагает УНИАН.

Как отмечается в решении НКРС, с целью защиты украинских сетей сотовой радиосвязи разных стандартов от неразрешенных к применению в Украине радиотелефонов мобильной связи (терминалов), лицензиат (оператор) «должен осуществлять подключение к сети и предоставлять услуги лишь по таким терминалам, международные коды идентификации (IMEI) которых есть в обобщенной базе данных кодов IMEI, которую ведет УГЦР».

При этом, согласно решению НКРС, операторы мобильной связи имеют доступ к этой обобщенной базе данных кодов как пользователи.

Операторы обязаны предоставлять в УГЦР коды IMEI всех терминалов (независимо от стандарта), которые подключаются к их сетям и по которым предоставляются телекоммуникационные услуги.

«В случае отсутствия после 30 июля 2009 г. кода IMEI терминала абонента, по которому предоставляются телекоммуникационные услуги, в обобщенной базе данных кодов IMEI терминалов лицензиат отправляет сообщение на телефонный номер этого абонента о возможном прекращении предоставления телекоммуникационных услуг на данный терминал с указанием причин», - говорится в решении НКРС.

НКРС также обязала операторов предоставлять потребителям бесплатный доступ к телекоммуникационным сетям общего пользования для вызова пожарной охраны, милиции, скорой помощи, аварийной службы газа, службы помощи, по телефонам 101, 102, 103, 104 и 112, соответственно.

УГЦР: массового отключения мобильников не будет

Массового отключения мобильных телефонов, ввезенных в Украину до сентября 2009 года, не будет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украинского государственного центра радиочастот» (УГЦР).

«Владельцы мобильных телефонов, которые будут действовать в сетях операторов до 1 сентября 2009 года, могут не волноваться по вопросам их обслуживания мобильными операторами», - отмечается в сообщении.

Как известно, некоторые СМИ вчера распространили информацию о том, что 80% мобильных телефонов, ввезенных в Украину нелегально, могут быть отключены в связи с введением в силу ряда нормативно-правовых актов НКРС, в том числе, касающихся нового порядка ввоза, реализации и обслуживания операторами мобильных телефонов. При этом некоторые СМИ утверждали, что информацию о законно ввезенных телефонах таможенная служба передаст УГЦР, и после сверки с операторами все нелегально ввезенные телефоны могут быть отключены.

В пресс-службе УГЦР опровергают подобную информацию.

«Сообщаем, что, согласно действующему законодательству, все мобильные телефоны, которые подключены к сети мобильных операторов и действуют в их сетях в настоящее время и до 1 сентября 2009 года включительно, независимо от срока подключения автоматически считаются законными», - говорится в сообщении пресс-службы УГЦР.

Коды IMEI этих телефонов автоматически вносятся самим оператором в обобщенную базу данных, которая ведется УГЦР.

«Владельцам этих мобильных телефонов не нужно совершать никаких действий относительно регистрации приобретенных ранее телефонов и проверять их легальность. Эти телефоны без любых ограничений будут обслуживаться мобильными операторами и в дальнейшем», - отмечается в сообщении.

НБУ предоставил в марте 14,5 млрд грн рефинансирования Нацбанк с целью поддержки ликвидности банков в марте проводил операции по рефинансированию банков на общую сумму 14,5 млрд грн. Говорится в сообщении НБУ.

В марте объемы предоставленного рефинансирования оказались немного меньше (5,5%) февральских значений (15,3 млрд грн). При этом в прошлом месяце средства НБУ достались 56 коммерческих банков, в то время как в феврале помощь регулятора была распределена между 83 банками.

Львиная доля (10,1 млрд грн) из выделенного рефинансирования была предоставлена 25 банкам в рамках программы их финасового оздоровления. Еще 2,3 млрд грн банки получили в виде кредитов овернайт. 1,4 млрд грн было выделено в виде операций СВОП. Оставшиеся средства НБУ предоставил на тендерной основе сроком до 14 дней (307 млрд грн), а также путем проведения опериций прямого РЕПО (223,5 млрд грн ).

В сообщении Национального банка говорится, что в марте НБУ продолжал проводить процентную политику направленную на увеличение стоимости денег с целью создания стимулов для возвращения средств населения в банковскую систему, нивелирования инфляционного и девальвационного давления.

Базовая ставка по кредитам рефинансирования, определенная по итогам проведения еженедельных тендеров на термин 14 дней, в марте составила 22,5%, что соответствует уровню предыдущего месяца (февраль).

Средневзвешенная процентная ставка по всем операциям рефинансирования в марте выросла до 18,2% годовых (в т.ч по кредитам овернайт 19,5%), тогда как в феврале она составляла 17,2% (в т.ч по кредитам овернайт 18.0%).

Стоит отметить, что в марте НБУ значительно активизировал действия по мобилизации средств банков. Так за прошлый месяц используя различные инструменты Нацбанк мобилизировал 7,2 млрд грн ( всего с начала года 10,6 млрд грн).

Всего за первые три месяца 2009 года НБУ выделил на рефинансирование коммерческих банков 34,4 млрд грн

НБУ привлек под депозитные сертификаты 347 млн. грн.

Национальный банк Украины во вторник, 7 апреля, привлек средства под депозитные сертификаты на сумму 347 млн. грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Нацбанк привлек средства от четырех банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

Кроме того, 7 апреля НБУ предоставил одному из комбанков средства через постоянно действующую систему рефинансирования (кредиты овернайт) на сумму 12,5 млн. грн. под 20% годовых.

Кредиты рефинансирования предназначены для поддержки ликвидности банков в случае возникновения неожиданного и временного ее дефицита в связи с незапланированным оттоком ресурсов или невозвращением в определенный срок средств от осуществления активных операций (кредиты, ценные бумаги и т. п.).

Кредиты рефинансирования предоставляются Национальным банком на выполнение им функции кредитора последней инстанции.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0450/8,1075, к 11:00 сузился спрэд 8,0550/8,0850, а к 12:00 цены упали до 8,0110/8,0275 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2365/0,2395, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2395, а к 12:00 снизились до 0,2360/0,2375. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 33,7945 (+0,1845).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3191/93, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,6100/10,6985, к 11:00 цены установились на следующих значениях 10,6230/10,6685, а к 12:00 ушли вниз - 10,5650/10,5930.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,00 грн., что на 0,6% дешевле, чем вчера, продают – по 8,15 грн., на 0,4% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,90-8,08 грн., по продаже – 8,1199-8,20 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,47 грн., что дешевле на 1,8%, по сравнению с 7 апреля, продают – по 10,90 грн. - на 1,1% дешевле. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,35-10,80 грн., по продаже евро - в пределах 10,60-11,86 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня снизился на 0,5%, по сравнению с 7 апреля, и составляет в среднем 0,2218 грн., продажи – немного понизился – до 0,2495 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,237 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,00 грн., (на 0,7% дешевле, по сравнению с 7 апреля) продают – по 8,14 грн. (на 0,4% дешевле).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,49 грн. (курс понизился на 2% по сравнению с 7 апреля), продажи – 10,84 грн. (на 1,4% дешевле).

Курс покупки российского рубля в среднем по банкам понизился на 1,5% со вчерашнего дня и составил 0,2286 грн., продажи – на 1% – до 0,2523 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 8 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,20635, к российскому рублю – 0,23065.

Президент: нужна новая концепции строительства доступного жилья Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на принятие в ближайшее время новой государственной концепции строительства доступного жилья в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли на строительстве шестого микрорайона жилого массива «Осокорки северные», возводимого ХК «Киевгорстрой».

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет поставлена законодательная точка в том, как двигаться дальше. И мы получим действительно новую государственную концепцию (по строительству доступного жилья – УНИАН)», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что точка в вопросе строительства доступного жилья будет поставлена только после подписания Президентом закона о доступном жилье, где будут сформулированы и регуляторные процедуры, и решения по отводу земли, и вопросы обеспечения государственного бюджетного финансирования.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что законопроект о доступном жилье сейчас находится на рассмотрении парламента. «Я надеюсь, что в ближайшее время его подпишу», - сказал он.

Глава государства добавил, что за полтора года с нуля был пройден путь до завершения законодательного оформления этой концепции. «В целом, считаю, что те договоренности, которые мы имели, на сегодня на 99% выполнены», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля т.г. министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА заявил, что законопроект «Об обеспечении граждан Украины доступным жильем», одобренный Кабмином 11 февраля т.г., сегодня или завтра будет передан в Верховную Раду.

Кабинет министров одобрил законопроект «Об обеспечении граждан Украины доступным жильем» на заседании 11 февраля.

Президент выступает за пересмотр строительства служебного жилья

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за пересмотр программы строительства служебного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли.

«Мы пробуем из Госбюджета давать служебные подарки десяткам тысяч людей. Аналитики утверждают, что если бы те затраты, заложенные в Госбюджете на финансирование служебного жилья, были трансформированы в поддержку первого взноса или компенсацию процентных ставок, мы бы от 3 до 7 раз объемы финансирования (строительства) жилья увеличили», - сказал он.

Президент уточнил, что государству не нужно брать на себя стопроцентную оплату жилья служащего, а необходимо дать ему компенсацию процентной ставки или дать возможность, чтоб он оплатил свою одну треть, а остальное - взял кредит, и таким образом то, что шло на обслуживание одного человека, разбивается на 3-5 человек.

«Мы в 3-5 раз можем теми самыми деньгами обслужить более мощную строительную программу», - добавил В.ЮЩЕНКО. По словам Президента, к сожалению, такая идея не нашла единомышленников в правительстве, однако ее оппонентов он не видит.

«Вместо того, чтобы помочь 5-10 служащим, мы помогаем только одному. Это не логично, это не правильно», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По словам В.ЮЩЕНКО, до сегодняшнего дня передача служебного жилья остается «тайной за семью печатями». Президент отметил, что, к сожалению, по служебному жилью в концепции бюджета этого года никаких изменений нет.

1 млрд. грн. на достройку жилья обеспечит жильем 60 тыс. граждан 1 млрд. грн. на достройку жилья позволит обеспечить жильем 60 тыс. граждан. (1 млрд. грн. предусмотрен на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением. Эти средства будут переданы "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" для кредитования граждан на приобретение жилья – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли на строительстве жилого массива «Осокорки северные», возводимого ХК «Киевгорстрой».

По его словам, стоимость достройки около 500 объектов незавершенного строительства, из которых половина находится в Киеве и Киевской области, составляет 7,5 млрд. грн.

«Сегодня мы начинаем с 1 млрд. грн.», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что Национальный банк подтвердил свою готовность выделить целевой ресурс для того, чтобы начать достройку незавершенного строительства. В.ЮЩЕНКО отметил, что для того, чтобы достроить незавершенное жилье, необходимо профинансировать 25-30%. Профинансировав эти 30%, мы получим взамен 100% введения жилья по данному объекту, уточнил он.

По данным Президента, речь идет о 250-300 тыс. кв. м жилья или о 12-15 тыс. семей. «А если учесть те семьи, которые оплатили жилье в недостроенных домах и не получили его, достройка обеспечит введение жилья для 60 тыс. граждан», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что гарантии правительства по этому вопросу были получены в декабре 2008 года. «Государственное ипотечное учреждение осуществило эмиссию ценных бумаг, и сегодня мы находимся, по сути, в начале реализации этой, на мой взгляд, стратегической для 2009 года задачи, как сегодня задействовать финансовую систему, банковскую систему, ипотечную систему и конкурсно выйти на подрядчика, который имеет такого рода незавершенные объекты», - сказал Президент.

В свою очередь заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО добавил, что всего в Украине насчитывается около 900 объектов незавершенного строительства со степенью готовности более 50% на общую сумму около 20 млрд. грн. Он добавил, что министерство предлагает предоставить местным органам власти определенный лимит финансирования, чтобы они начали отбор заемщиков для финансирования достройки жилья. «Мы надеемся, что после этого совещания финансирование будет утверждено», - сказал он.

Справка УНИАН. На достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

1 млрд. грн., предусмотренный на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением, будет передан "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" для кредитования граждан на приобретение жилья.