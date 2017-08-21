Кабмин с 2018 года будет готовить проекты решений в электронном виде - постановление

Кабинет министров Украины с 1 января 2018 года будет осуществлять подготовку проектов решений правительства и материалов к ним в электронном виде.

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Согласно постановлению №608, проекты актов правительства и материалы к ним будут готовиться в электронной форме с применением электронной цифровой подписи, кроме случаев наличия обоснованных оснований для их подготовки в бумажной форме, таких как информация с ограниченным доступом, в случае невозможности применения материалов к соответствующему проекту акта как оригиналов в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства, в случае подготовки проекта акта по вопросам, связанным с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидацией их последствий, или по другим вопросам, связанным с возникновением угрозы жизни и/или здоровью населения, а также по неотложным вопросам проведения антитеррористической операции и обороноспособности государства.

"Это решение позволит создать базовое нормативное основание для осуществления документирования деятельности Кабинета министров в электронной форме, которое должно стать первым шагом (предпосылкой) для перевода процедуры подготовки проектов актов в электронную форму", - отмечается в сообщении на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, в начале марта этого года Кабмин перешел на электронный документооборот. Ранее в правительстве обновили оборудование и программное обеспечение для работы во время заседаний Кабинета министров. Созданный и усовершенствованный программно-аппаратный комплекс информационно-медийного сопровождения заседаний правительства позволяет обеспечить современными аудиовизуальными системами и средствами различные мероприятия - заседания, совещания и другие.