В Украине до сих пор нет списка разрешительных документов

В Государственном комитете по предпринимательству и регуляторной политике заявляют, что в Украине до сих пор нет точного списка разрешительных документов для предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Херсоне сообщил директор Департамента разрешительной системы Госкомпредпринимательства Александр АНДРЕЕВ.

«В разрешительной сфере разработано 60 законов. Из них Верховная Рада приняла 39, но только 5 из них отвечают нормам Закона «О разрешительной системе». Некоторые министерства саботируют работу по разработке разрешительных законопроектов», - сказал А. АНДРЕЕВ.

По его словам, в Украине до сих не существует четкой формулировки того, что такое разрешительный документ.