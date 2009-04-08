НБУ планирует проводить спецаукционы каждую среду

Национальный банк Украины (НБУ) планирует проводить спецаукционы по продаже валюты на постоянной основе каждую среду и при необходимости – в пятницу.

Об этом говорится в письме НБУ банкам от 8 апреля №13-121/2252-5955, текстом которого располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины планирует проводить валютные аукционы на регулярной основе каждую среду, при необходимости – в пятницу по неизменному курсу (7,8 грн./долл. – УНИАН)», – сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля т.г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.