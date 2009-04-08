ГПУ против уменьшения площади заповедника “Жуков остров”

Генеральная прокуратура Украины по ходатайству прокуратуры города Киева 27 марта внесла в Верховный Суд Украины кассационное представление об отмене судебных постановлений, которыми отказано в удовлетворении иска прокурора о признании не действительным решения Киевсовета "О вопросе создания ландшафтного заповедника местного значения "Жуков остров".

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что 27 февраля Высший хозяйственный суд Украины отменил постановление суда апелляционной инстанции об удовлетворении иска прокуратуры Киева об отмене решения Киевсовета № 162/1996 (принятого еще в 2007 году - УНИАН) «О вопросе создания ландшафтного заповедника местного значения «Жуков остров» (в соответствии с которым площадь заповедника искусственно уменьшена с 1 794,6 га до 196 га), и тем самым оставлено в силе решение Хозяйственного суда об отказе в удовлетворении иска.

Прокуратура столицы, проявляя последовательность в защите государственных интересов, инициировала перед Генпрокуратурой вопрос об обжаловании незаконных судебных решений по указанному делу в Верховном Суде.

*** «Остров Жуков» объявлен ландшафтным заповедником местного значения решением Киевского городского совета от 02.12.1999 г. №147/649 «Об объявлении природных объектов памятниками природы и заповедниками местного значения в г. Киеве» в соответствии с научным обоснованием. Территория острова является объектом природно-заповедного фонда, кроме того, является непосредственной частью экологической сети Украины (Закон Украины "Об Экосети") и частью Днепровского экологического коридора национального и европейского значения, территория которого охраняется национальным законодательством и рядом международных соглашений.