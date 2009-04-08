Курс НБУ на 09.04.09

Официальный курс НБУ на 09.04.09100 USD США – 770.0000 (8 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1018.7870 (8 апреля – 1020.6350) 10 RUR – 2.2796 (8 апреля – 2.3065) Учетные курсы банковских металлов на 09.04.09 за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото-68318.25 (8 апреля-67702.25) 961 XAG 10 Серебро-945.56 (8 апреля-937.09) 962 XPT 10 Платина-88935.00 (8 апреля-89551.00) 964XPD10 Палладий-17325.00(8 апреля-17286.50)

Официальный курс НБУ на 09.04.09 100 USD США – 770.0000 (8 апреля – 770.0000) 100 EUR – 1018.7870 (8 апреля – 1020.6350) 10 RUR – 2.2796 (8 апреля – 2.3065) Учетные курсы банковских металлов на 09.04.09 за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото-68318.25 (8 апреля-67702.25) 961 XAG 10 Серебро-945.56 (8 апреля-937.09) 962 XPT 10 Платина-88935.00 (8 апреля-89551.00) 964XPD10 Палладий-17325.00(8 апреля-17286.50)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter