Гройсман обещает поднять зарплаты учителям на 25%

Заработные платы украинским учителям в следующем году будут повышены минимум на 25%. Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройман.

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"Мы должны обеспечить дальнейший рост заработных плат украинских учителей, поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение, я считаю - в рамках 25% на 2018 год. Это то, за что мы будем бороться. Заработная плата является одной из ключевых задач бюджета на 2018 год, заработная плата учителей вырастет не менее чем на 25% в следующем году", - сказал он.

Гройсман также добавил, что правительство инициирует программы модернизации обучения, и они начнутся с первых-третьих классов.

"Хотим укомплектовать эти классы техническими средствами для развития детей", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, зарплата учителей с 1 января 2017 года выросла на 50%. Молодой учитель без стажа работы в Украине получает 4825 гривень, молодой учитель со стажем от 3 до 10 лет - 4851 гривень, учитель первой категории - 6374 гривень, учитель высшей категории - 6836 гривень.