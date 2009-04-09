Microsoft заплатит штраф в 9 млн. евро

Американский гигант компьютерного обеспечения Microsoft заплатит в Германии многомиллионный штраф за попытку оказать влияние на ценообразование на немецком рынке, сообщает Немецкая волна.

Федеральное ведомство по картелям в среду, 8 апреля, объявило о наложении штрафа в размере 9 миллионов евро на американскую корпорацию по производству программного обеспечения Microsoft. Такое решение ведомство объясняет тем, что немецкий филиал концерна Microsoft Deutschland GmbH попытался повлиять на ценообразование на рынке Германии. Конкретно речь идет о программе "Office Home & Student 2007".

Microsoft не согласен, но заплатит

Microsoft уже смирился с вердиктом. В заявлении корпорации, которое цитирует агентство dpa, подчеркивается, что она не разделяет точку зрения антимонопольного ведомства Германии, однако соглашается уплатить штраф, чтобы избежать длительного и дорогостоящего судебного спора.

Федеральное ведомство по картелям установило, что осенью 2008 года Microsoft согласовала с продавцами компьютерного обеспечения в Германии цену на программу "Office Home & Student 2007", а затем оказывала им финансовую поддержку в организации широкой рекламной кампании этого продукта. Подобная практика противоречит антимонопольному законодательству ФРГ, указывает агентство dpa.

В свою очередь Microsoft утверждает, что приведенный ведомством по картелям случай носил единичный характер и не может считаться частью маркетинговой политики концерна.