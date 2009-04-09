ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 апреля

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье ««Укртатнафту» втоптали в долги» пишет о том, что сегодня в Киевском апелляционном хозяйственном суде состоится рассмотрение дела о ликвидации совместного предприятия «Укртатнафта», которое владеет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом. А вчера правительство экстренно обратилось в Генпрокуратуру с просьбой приостановить рассмотрение дела. Высокопоставленный источник «Дела» в Кабмине (государство владеет 43% акций «Укртатнафты» без учета 18,3% спорных) подтвердил, что, инициируя процесс ликвидации «Укртатнафты», «Приват» рассчитывает получить имущество предприятия…

http://delo.ua/news/104577/

* * *

Также «Дело» в материале «Бюджет всем миром» пишет о том, что Кабмин рассчитывает на 500 миллионов долларов от Всемирного Банка для «латания дыр» в госбюджете. Но это всего 6-8% ожидаемого дефицита. Эксперты комментируют ситуацию…

http://delo.ua/news/104574/

* * *

Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Вклады в борьбу с кризисом» пишет о том, что в банковской системе наступила временная стабилизация. Отток вкладов в марте оказался минимальным с начала года – 2%, а последние две недели банкиры даже фиксируют увеличение количества депозитов. Основными факторами, вызвавшими позитивный тренд, стали удачные аукционы НБУ по продаже валюты населению и неизменный курс гривни. Банкиры считают, что, если в этом месяце не будет значительного количества негативных новостей, стабилизация сохранится до сентября…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1152624

* * *

Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Венгрия открылась для желающих» пишет о том, что борьба за экспорт украинской электроэнергии обостряется. Немецкая компания Elektra Energia выиграла тендер венгерского государственного оператора MAVIR и получила доступ к 175 МВт сечения Украина–Венгрия на экспорт электроэнергии. Теперь Elektra Energia ведет переговоры с НАК "Энергетическая компания Украины" о покупке электроэнергии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1152634

* * *

«Экономические известия» подают материал «Коммуникационная труба», в котором отмечают, что «Нафтогаз» находит тактическое взаимопонимание с «Газпромом» по обеспечению надежности транзита российского газа в страны Евросоюза. Для решения стратегических задач в этой сфере компании ищут «понятные механизмы инвестирования и модернизации» трубопроводов по международным стандартам. Какие механизмы подразумеваются при этом, ни в «Нафтогазе», ни в «Газпроме» официально не сообщают…

http://www.eizvestia.com/state/full/4178494

* * *

Газета «Сегодня» в статье «Зэки не хотят выходить на волю из-за кризиса» пишет о том, что заключенные хотят переждать трудные времена в зоне, отказываясь от амнистии…

http://www.segodnya.ua/news/14044478.html

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Евросоюз начал слежку в интернете» пишет о том, что европейские интернет-провайдеры с этой недели будут хранить данные о сетевой активности своих клиентов: об отправленных письмах, посещенных сайтах и совершенных через Интернет телефонных звонках…

http://mycityua.com/articles/world/2009/04/08/104821.html

* * *

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Под горку» пишет о том, что в I квартале в России продажи автомобилей упали на 40% по сравнению с рекордным 2008 годом, но в марте 2009 г. они незначительно выросли по отношению к февралю. Эксперты комментируют ситуацию на рынке…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/09/190289

* * *

Издание «Известия» подает материал «С миру по нитке - правительству план», в котором пишет, что сегодня правительство РФ рассмотрит дополненный вариант программы антикризисных мер. В последние недели все чиновники кочевали из командировки в командировку - обсуждали "план спасения" на местах с губернаторами и бизнесменами. Кабмин получил 2000 предложений, как бороться с кризисом…

http://www.izvestia.ru/economic/article3127229/

(УНИАН)