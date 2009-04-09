АНОНС на 9 апреля 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко с двухдневным официальным визитом побывает в Азербайджанской Республике.

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Председатель Верховной Рады Владимир Литвин посетит с рабочей поездкой Черниговскую область. Программой поездки предусмотрен ряд встреч с жителями города Чернигов, Бахмача и Борзнянского районов.

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Начнется международная конференция на тему: «Зона свободной торговли между Украиной и ЕС как инструмент европейской интеграции и внутренних реформ».

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В рамках Французской весны в Украине состоится официальное открытие Форума французских предприятий. Организаторы - НТУУ «КПИ», Посольство Франции в Украине, Ассоциация «Французское деловое сообщество в Украине» и Французский культурный центр. Во время Форума планируются презентационные блоки, которые позволят узнать больше о деятельности и перспективах трудоустройства на французских предприятиях в различных секторах банковского дела («УкрСиббанк», «Индекс-банк»), розничной торговли («Ашан»), современных информационных технологий («Тимлог», «Смайл»), автомобильного дела («Рено Тракс») и электрического оборудования («Шнейдер Электрик») к сектора премиум алкоголя («Перно Рикар Украина»).

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Пресс-конференция компании Dell Украина и компании Intel, посвященная запуску новой линейки серверов Dell 11G, созданных на базе процессорной технологии Intel Xeon следующего поколения.

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В Антимонопольном комитете Украины состоится заседание по рассмотрению заявлений ООО «Астелит», ООО «Голден телеком» и ЗАО «Украинские радиосистемы» о положении операторов телекоммуникаций на рынке «Интерконект».

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Cостоится пресс-конференция на тему: «Общественный контроль за банками в условиях финансового кризиса». Участники: председатель объединения граждан «Защита обманутых вкладчиков» Михаил Бродский; член Совета объединения Дмитрий Корчинский.

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Под председательством премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится совещание по вопросам развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция руководителей Всеукраинского союза обманутых вкладчиков на тему: “Перспективы возвращения сбережений вкладчикам Сбербанка СССР в условиях финансового кризиса”. Участники: председатель правления Всеукраинского союза обманутых вкладчиков Богдан Рафалюк, председатель Черниговской областной организации Всеукраинского союза обманутых вкладчиков Валерий Допирчук, председатель Ровенской областной организации Всеукраинского союза обманутых вкладчиков Константин Ильчук (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Прямая телефонная линия Кабинета Министров «Общество против коррупции». Телефон для обращений граждан: 8 (044) 254-05-65. В прямой телефонной линии примут участие: Василий Куйбида, министр регионального развития и строительства; Юрий Луценко, министр внутренних дел; Николай Онищук, министр юстиции; Сергей Буряк, председатель ГНАУ; Валентин Наливайченко, председатель СБУ; Тимофей Мокренко, начальник ГУ госслужбы Украины.

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Пресс-конференция на тему: “Оборонный бюджет, как индикатор отношения общества к решению вопросов национальной безопасности Украины”. В работе примет участие председатель правления Центра военной политики и политики безопасности Евгений Шелест.

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Круглый стол и брифинг председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской на тему: «Государственное частное партнерство в Украине: перспективы развития на основе законодательного регулирования».

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Пресс-конференция председателя Гостаможслужбы Украины Анатолия Макаренко на тему: ”Подведение итогов деятельности Государственной таможенной службы Украины за І-й квартал 2009 года” .

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