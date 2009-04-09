Россия намерена вернуть ряд зарубежных объектов

Россия намерена вернуть ряд объектов за рубежом, находившихся в собственности бывшего СССР, в том числе предприятие "Булгартабак". Об этом сообщил управляющий делами президента РФ Владимир КОЖИН.

Он отметил, что объектов, которые Россия пытается вернуть, немало.

"Мы изучаем объект и когда понимаем, что когда-то он был наш, но каким-то не вполне законным образом оказался в чужих руках, запускаем процедуру возвращения", - сказал Кожин в опубликованном в четверг интервью газете "Трибуна", передает РИА «Новости».

В качестве примера он привел предприятие "Булгартабак". "Мы уверены, что это российское предприятие. Болгары же считают, что "все быльем поросло". Но документы у нас есть", - подчеркнул управделами.

Предприятие "Булгартабак" было передано Советскому Союзу в порядке репараций после Второй мировой войны.

Несколько лет назад на предприятии "Госзагрансобственность" было создано специальное подразделение, которое занимается поиском зарубежных активов.