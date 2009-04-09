Спор с Украиной по зарубежной собственности СССР в тупике

Спор по бывшей зарубежной собственности СССР с Украиной находится в тупике.

Об этом в интервью российскому изданию «Трибуна» от 9 апреля сказал управляющий делами Президента РФ Владимир КОЖИН.

"Что касается позиции Украины, то здесь ситуация тупиковая. Верховная Рада Украины до сих пор не ратифицировала соглашение, подписанное при распаде СССР, по которому Россия вместе с долгами Союза получала и всю его собственность», - сказал В.КОЖИН.

Он отметил, что этот так называемый "нулевой вариант" признали и ратифицировали все, но затем Украина от него отказалась.

"Сейчас ситуация парадоксальная: Россия выплатила все долги бывшего СССР, включая и украинскую часть. Мы платим за содержание объектов. Но Киев продолжает претендовать на собственность бывшего СССР и препятствует тому, чтобы Россия вступила в законные права собственности", - отметил он.

"В некоторых странах объекты, за которые мы платим, формально продолжают оставаться собственностью СССР", - пояснил В.КОЖИН, добавив: "Дело дошло до абсурда: в одной из стран Украина обратилась в местный суд с просьбой определить, кому принадлежит объект собственности. Но властям этой страны хватило политического разума, чтобы заявить: это российское".

В тоже время он сообщил, что до 2000 года заграничная недвижимость России была на балансе 46 организаций.

«До 2000 года кто только не занимался и управлял этой собственностью. Некоторые из этих персонажей сейчас находятся под следствием. Надеюсь, что в результате России дополнительно вернется еще несколько объектов», - сказал В.КОЖИН, добавив, что сейчас эти функции возложены на МИД РФ, Минэкономразвития и управделами Президента РФ.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля В.КОЖИН заявлял, что Украина безосновательно претендует на собственность бывшего СССР за рубежом. Он отметил, что речь идет об «очень большом» количестве спорных объектов. В частности, в Японии и в ряде европейских стран.

2 марта руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ констатировал, что Россия игнорирует имущественные права Украины на зарубежную собственность бывшего СССР. Он отметил, что одним из первых международных многосторонних договоров Украины, заключенных с государствами-участниками СНГ, стал договор о правопреемстве относительно государственного долга и активов бывшего Советского Союза от 4 декабря 1991 года. Доля Украины в общей сумме активов и пассивов, к которым относится и зарубежная собственность бывшего СССР, составляет свыше 16%.

В.КИРИЛИЧ напомнил, что по этой проблематике был заключен ряд соглашений и договоров, которые четко и однозначно подтвердили право Украины на упомянутую долю этой собственности. В 1994 году между Украиной и Россией было подписано соглашение об урегулировании вопросов правопреемства относительно внешнего долга и активов бывшего Советского Союза, но соглашение не было ратифицировано парламентом Украины и поэтому не является действующим.

В.КИРИЛИЧ отметил, что это определенным образом связано с тем, что РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, не предоставляет Украине информацию о размерах советского золотовалютного запаса, Алмазного фонда, зарубежной собственности и банковских счетов.

«Таким образом, заявления о якобы принадлежности всей зарубежной собственности бывшего СССР только России являются далекими от истины и свидетельствуют о попытке игнорировать имущественные права Украины, в том числе и на зарубежную собственность бывшего СССР», - сказал он.

6 апреля министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что Россия уже расплатилась по всем долгам, в том числе 14 млрд. долл. было заплачено в счет доли Украины в долге Советского Союза.