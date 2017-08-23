Кабмин утвердил проект по мониторингу земельных отношений

Кабинет министров Украины одобрил проект постановления о реализации пилотного проекта по проведению мониторинга земельных отношений. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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"Проект постановления о реализации пилотного проекта проведения мониторинга земельных взаимоотношений. Речь идет об объединении баз данных нескольких ведомств и обобщения этой информации для землепользования… И в этом проекте участвует Всемирный банк", - сообщил, представляя проект соответствующего постановления первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Замминистра также отметил, что впервые информация из различных ведомств будет объединяться, анализироваться и обобщаться.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам-юридическим лицам.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продаж земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.