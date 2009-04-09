Тимошенко: правительство будет работать

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что ее правительство еще долго будет работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания по вопросам развития агропромышленного комплекса Украины.

«Несмотря на все политические нюансы, несмотря на всю политическую чехарду, правительство работает и будет работать на протяжении длительного времени», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в очередной раз заявил, что коалиция после своего создания не сформировала правительство и не назначила премьер-министра в отведенные Основным Законом сроки.

При этом он видит три варианта выхода из политического кризиса.

Так, В.ЮЩЕНКО считает, что действующая коалиция может собрать 226 подписей народных депутатов и таким образом подтвердить свое существование согласно требованиям Конституции. После этого эта коалиция должна принять решение о назначении нового премьер-министра и правительства.

Вторым вариантом В.ЮЩЕНКО назвал переформатирование коалиции.

«Я не исключаю возможности переформатирования коалиции, речь идет о присоединении к коалиции либо коммунистов, либо Партии регионов. Возможно, это маловероятно, но я говорю о шагах, которые предусматривает Конституция», - сказал Президент.

По его словам, если события будут развиваться ни по первому, ни по второму сценарию, остается лишь один выход – объявление досрочных парламентских выборов.