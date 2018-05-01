Цифровые уроки Эстонии для Украины

До конца 2017 года в Украине может заработать ряд услуг электронной идентификации граждан, которые будут способствовать внедрению электронного правительства. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, осенью украинцы начнут получать внутренние ID-паспорта со встроенной электронной цифровой подписью, до конца года появится мобильная идентификация граждан Mobile ID, а также регистрация брака и свидетельства о рождении онлайн.

«Широкому распространению электронных услуг способствует обеспечение украинцев надежными средствами электронной идентификации. Пока в Украине таким средством является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Поэтому я посоветовал бы всем украинцам, которые еще не имеют ЭЦП, оформлять ее. С осени начнется выдача внутренних паспортов в виде ID-карты сразу с электронной цифровой подписью (ЭЦП), а к концу года в Украине заработает Mobile ID (ЭЦП на SIM-карте)», - сообщил Гройсман на своей странице в сети Facebook.

Таким образом, наше государство постепенно движется к переходу на электронную систему управления и полному отказу от бумажного документооборота.

Несмотря на то, что разговоры о внедрении электронного правительства в нашей стране активно ведутся уже в течение нескольких лет, многие граждане до сих пор до конца не понимают значение этого термина. Электронное управление вовсе не предполагает исчезновения правительства в его традиционной форме - речь идет о максимальном упрощении и автоматизации его работы. Благодаря внедрению электронных услуг украинцы смогут раз и навсегда забыть о бумажной волоките, длинных очередях в государственных учреждениях, бесконечных обиваниях порогов чиновников. А открытые и доступные базы данных позволят сделать управление государством более прозрачным и эффективным. Возможности чиновников по незаконному обогащению за наш счет будут ограничены.

Согласно данным международной оценки развития электронного управления «United Nations E-Government Survey», в 2016 году Украина заняла 62-е место в мире среди 193 стран - членов Организации Объединенных Наций. Таким образом, по сравнению с результатами предыдущего исследования, которое проводилось в 2014 году, наша страна поднялась на 25 позиций. Первое место в этом рейтинге отвоевала Великобритания. Эстония заняла 13 место, Грузия - 61 место, Беларусь - 49 место и Молдова - 65 место.

Эффективное проведение реформ и вхождение в эру цифровых технологий позволит нашей стране значительно улучшить свои позиции и занять место наравне с развитыми европейскими государствами. При этом особенное внимание следует обратить на эстонский опыт. После распада Советского Союза, это маленькое государство, стартовав практически с тех же позиций, что и Украина, сумело обогнать нас по многим направлениям, став самой информатизированной страной мира.

Цифровая архитектура Эстонии

В рамках пресс-тура «100 друзей», организованного Министерством иностранных дел Эстонии в честь празднования столетия Эстонской республики, корреспондент УНИАН посетил это балтийское государство и на собственном опыте убедился в том, насколько удобно жить в эпоху цифровых технологий.

Электронная идентификация граждан, Mobile ID, электронное голосование, электронное резидентство, а также электронная медицина, транспорт, обучение – лишь малая доля цифровых услуг, которые успешно функционируют в Эстонии. Через интернет можно сделать практически все - оплатить штраф, получить паспорт, оформить любую справку, зарегистрировать предприятие, поставить подпись на договоре. Одна из немногочисленных услуг, требующих личного присутствия граждан – это оформление развода. Но, как шутят сами эстонцы, и это – временно. В настоящее время Эстонское государство предлагает около 600 электронных услуг гражданам и более 2 тысяч цифровых услуг для предпринимателей.

В Эстонии функционирует одна из самых развитых в мире систем электронной идентификации с помощью ID-карточек, которая обеспечивает гражданам доступ к любой электронной услуге в стране. Эстония внедрила эту систему в 2002 году и с тех пор выпустила уже более 1,24 миллиона таких карт. Одна только ID-карта без каких-либо других сопроводительных документов позволяет ее обладателям путешествовать в пределах ЕС, использовать услуги электронного банкинга и других сервисов, посещать библиотеки и пользоваться общественным транспортом. Также карта может быть использована в качестве медицинской страховки, водительских прав, инструмента для доступа ко всем государственным услугам и даже для электронного голосования на выборах через интернет.

Вся необходимая информация может также храниться на специальной SIM-карте в мобильном телефоне (услуга Mobile ID). С помощью такой карты пользователи также могут в любой момент в любом месте получить доступ к услугам электронного правительства и поставить свою цифровую подпись на любом документе. Это особенно удобно во время пребывания за границей.

Важным удобным нововведением Таллина является электронное голосование на выборах, которым жители этого государства пользуются уже более десяти лет. Эстония стала первой страной в мире, позволившей избирателям отдавать свои голоса за понравившихся кандидатов с любого подсоединенного к интернету компьютера в любой точке мира с помощью одной лишь ID-карты. Как утверждают сами эстонцы, эта система с открытым исходным кодом является абсолютно безопасной, надежной и удобной, а сам процесс голосования занимает не более трех минут.

«После введения ID-карт у эстонцев возникло множество вопросов о том, зачем им нужна эта технология. Но теперь все люди прекрасно понимают, насколько она полезна. Они могут совершать покупки, оформлять необходимые документы и даже голосовать, не выходя из дома. Это все можно сделать с помощью одного лишь компьютера и ID-карточки», - рассказала УНИАН директор демонстрационного зала «Э-Эстония» Анна Пипераль.

По ее словам, удобство и скорость – не единственные преимущества электронного управления в государстве. Прежде всего, перевод всех услуг в электронный режим был задуман с целью экономии – в маленькой стране с небольшим населением нецелесообразно содержать большой чиновничий аппарат. Потому власти стали активно инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры.

«Я хорошо помню, как нам жилось во времена СССР и сразу после его развала – мы не имели и половины того, чего имеем сейчас. Эстония выбрала правильный курс, и развитие информационных технологий послужило толчком для нашей экономики, стало своеобразной «визиткой» нашей страны за границей», - считает жительница Таллина Хелен Хольм.

«Когда мне приходится общаться с туристами из стран СНГ, нередко они спрашивают меня о том, не преувеличиваем ли мы, рассказывая об успехах в электронной сфере. Им сложно поверить, что практически любая проблема может быть решена с помощью одного лишь компьютера или телефона, и они не понимают, как это может работать на практике. В эти моменты я испытываю особую гордость за свою страну, за то, что мы не побоялись шагнуть в будущее», - вторит ей таксист Урмас Сакс.

Рай для предпринимателей

Говоря об электронных сервисах Эстонии, невозможно не упомянуть услугу э-резидентства, которую нередко называют также электронным гражданством. Однако этот сервис не имеет ничего общего с видом на жительство в стране. Обладатель карточки э-резидента не имеет никаких юридических прав в Эстонии, он является таким же иностранцем, как и человек без подобного документа.

«Электронное резидентство представляет собой специальный документ цифровой идентификации, с помощью которого любой гражданин из любой страны мира сможет управлять компанией через интернет, используя потенциальные возможности мирового предпринимательства», - пояснил менеджер программы э-резидентства Каспар Корьюс.

Другими словами, суть этой услуги заключается в предоставлении предпринимателям со всего мира доступа к эстонской инфраструктуре. С помощью карточки электронного резидента можно менее чем за 20 минут зарегистрировать в Эстонии компанию, вести дела, платить налоги, открывать счета в эстонских банках, подписывать международные договоры, шифровать файлы…

Услуга э-резидентства впервые была запущена в Эстонии в 2014 году. С тех пор в стране зарегистрировались более 20 тысяч электронных резидентов из 138 стран. При этом эксперты прогнозируют, что к 2025 году это количество может вырасти до 10 млн человек.

Развитие этого сервиса и его популяризация открывает перед Эстонией огромные возможности. Новые «виртуальные» компании, независимо от того, гражданами какого государства являются ее собственники, ведут бизнес и платят налоги именно в Эстонии. Кроме того, в будущем предприниматели могут принять решение переехать в эту уютную страну и создать реальные рабочие места, инвестируя в развитие экономики государства.

Неудивительно, что Эстония превратилась в своеобразный европейский аналог американской Кремниевой долины, заняв первое место в мире по количеству стартапов на душу населения. Эстонские программисты являются создателями таких знаменитых компаний в сфере информационных технологий, как Skype, Hotmail и Transferwise (услуга международных денежных переводов). Эти мировые бренды и множество других молодых IT-стартапов создают сотни новых высокооплачиваемых рабочих мест. Таким образом, если ранее Эстония преимущественно поставляла квалифицированные кадры для более богатых стран Европы – теперь стала их привлекать к себе.

Как создать электронное государство

Для украинцев, привыкших к хождению по девяти кругам бюрократического ада при получении какой-либо государственной услуги, эстонская система управления до сих пор кажется фантастикой. Даже несмотря на активное развитие электронных услуг в нашей стране, для получения многих из них все равно необходимо физическое присутствие граждан.

Прежде, чем мы сможем войти в цифровую эру и полноценно приступить к запуску электронного правительства, нужно решить ряд проблем.

Первый камень преткновения – финансовый. Согласно подсчетам ряда экспертов, в целом, внедрение электронного управления может обойтись государству в круглую сумму – около 500 миллионов долларов. Однако, как показывает мировой опыт, экономия от внедрения такой системы позволит окупить эти инвестиции.

Кроме того, для перехода на электронный режим государству необходимо повышать информационную грамотность населения. В современном мире качественное обучение детей IT-специальностям больше не является привилегией – эти предметы должны стать обязательными составляющими школьной и университетской программ во всех учебных заведениях. Отсюда выплывает проблема недостаточного оснащения учебных классов компьютерами, неполное интернет-покрытие. Для сравнения, в Эстонии бесплатный и качественный беспроводной интернет доступен практически повсюду – в парках, скверах, кафе, ресторанах, аэропортах, вокзалах, и даже… в лесу.

Однако, приводя в пример Украине эстонский опыт, не стоит забывать, что население нашей страны более чем в 30 раз превышает население Эстонии, а потому в украинских реалиях проводить реформы будет сложнее, и их реализация потребует больше времени.

Но это неизбежно нужно начинать делать, и, по-хорошему, – еще на вчера.

Надежда Бурбела