ГЛАВНОЕ на 9 апреля (день)

Хроника дня

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Среди основновных новостей первой половины дня стали заявления премьер-министра о росте производства в I квартале лишь в аграрном секторе страны, о возобновлении форвардных закупок зерна. Голландская ING Группа сообщила о свертывании бизнеса в Украине. Замминистра аграрной политики привел данные об экспорте зерна и пролонгации кредитов аграриям.

На Пасху и День Победы будет по 3 дня выходных

Украинцы по случаю Пасхи и Дня Победы будут отдыхать по три дня, на первомайские праздники – четыре.

Как сообщатся на официальном веб-портале Министерства труда и социальной политики, в соответствии с действующим законодательством в апреле нерабочим днем является Пасха, которая в этом году приходится на 19 апреля, в мае праздничными днями являются 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся и 9 мая – День Победы.

Учитывая, что в случаях, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то этот выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего, то: выходной день в воскресенье 19 апреля переносится на понедельник 20 апреля, выходной день в субботу 2 мая – на понедельник 4 мая, выходной день в субботу 9 мая - на понедельник 11 мая.

Таким образом, в Украине работники, работающие по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье, на Пасху будут отдыхать три дня (18, 19 и 20 апреля), на майские праздники четыре дня (1, 2, 3 и 4 мая) и потом через четыре рабочих дня опять три выходных (9, 10 и 11 мая).

Кроме того, Минтруда сообщает, что в июне нерабочим днем является 7 июня - Троица и праздничным днем 28 июня - День Конституции Украины. Выходной день в воскресенье 7 июня переносится на понедельник 8 июня и выходной день в воскресенье 28 июня – на понедельник 29 июня. В соответствии с этим, в июне украинцы будут отдыхать три дня на Троицу (6, 7 и 8 июня) и три дня в связи с празднованием Дня Конституции (27, 28 и 29 июня).

Рост производства отмечен лишь в АПК

По итогам первого квартала текущего года в Украине отмечен рост производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лишь в аграрной отрасли – на уровне 1,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совещании по вопросам развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации.

«Единственная отрасль, которая в Украине дала прирост, – это аграрный сектор. У нас рост производства – 1,7%», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, рост производства свидетельствует о том, что аграрный сектор в условиях кризиса работает хорошо и «держит свою крепость».

Украина экспортировала 18,5 млн. тонн зерна

Украина по состоянию на 8 апреля экспортировала около 18,5 млн. тонн зерна. Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

При этом пшеницы отправлено за рубеж более 9 млн. тонн, остальное – кукуруза и ячмень.

Кроме того, экспортировано около 4 млн. тонн масличных культур, в основном рапса.

Напомним, по словам министра аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА, Украина может экспортировать в этом году 25-25,5 млн. тонн зерна.

Аграрный фонд возобновит форвардные закупки зерна в мае

Аграрный фонд с начала мая возобновит форвардные закупки зерна урожая 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на совещании по вопросам развития сельскохозяйственной обслуживающей кооперации.

«До конца этого месяца мы будем финансировать зерно прошлого урожая, с конца этого месяца – начала следующего мы переходим к форвардным закупкам», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 марта т.г. ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, а также к председателям парламентских комитетов и фракций с призывом скорейшего возобновления форвардных закупок зерновых культур Аграрным фондом, чтобы не допустить остановки проведения полевых работ.

"Мы каждый день получаем многочисленные обращения аграриев о необходимости скорейшего возобновления форвардных закупок, и, по нашей информации, ситуация более чем серьезная. В случае, если не будут найдены источники финансирования (или в части кредитных ресурсов, или в части форвардных закупок), вопрос будет стоять лишь в том, когда значительная часть сельхозпредприятий не сможет продолжать работу – или на этапе проведения сева, или после этого. Вполне вероятно, что физическая невозможность привлечь финансовые ресурсы заставит часть аграриев корректировать свои планы в отношении посевных площадей", – отметил президент УКАБ Алекс ЛИССИТСА.

К 10 марта т.г. Аграрный фонд законтрактовал 118 тыс. тонн зерна урожая 2009 года по форвардным закупкам на 70 млн. грн.

Всего АФ работает над контрактами с сельхозпроизводителями на 630 тыс. тонн зерна стоимостью 742 млн. грн.

Аграрный фонд планирует закупить по форвардным контрактам около 1 млн. тонн зерна урожая 2009 года.

НБУ привлек под депозитные сертификаты 207 млн. грн.

Национальный банк Украины в среду, 8 апреля, привлек средства под депозитные сертификаты на сумму 207 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно размещенной информации, Нацбанк привлек средства от пяти банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

Банки продлили аграриям 54% кредитов

Банки пролонгировали 54% заявленных к продлению кредитов агропромышленного комплекса. Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

«Банки пролонгировали 2,2 млрд. грн. от заявленных 4,1 млрд. грн.», – сказал И.ДЕМЧАК. Кроме того, по его словам, на сегодня аграрии привлекли 1 млрд. грн. новых кредитов.

Напомним, по словам министра аграрной политики Украины Юрия МЕЛЬНИКА, потребность АПК в кредитных ресурсах для проведения весенних полевых работ составляет около 5 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году – 17 млрд. 292 млн. грн.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные – 6,068 млрд. грн., долгосрочные – 3,009 млрд. грн. Из них льготные кредиты – 11 млрд. 766 млн. грн., в частности краткосрочные – 6,056 млрд. грн., среднесрочные – 4,125 млрд. грн., долгосрочные – 1,583 млрд. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.

ING уходит из Украины

Голландская ING Группа сворачивает розничный бизнес в Украине и в этом направлении реструктуризирует направления деятельности «ИНГ Банк Украина».

«Сегодня ING Группа объявила о своем решении свернуть недавно начатый розничный бизнес в сфере банковских услуг в Украине. Такое решение является частью глобального процесса пересмотра бизнес-портфеля ING с целью упрощения структуры ING Группы», - говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном сегодня.

В пресс-релизе указывается, что в сегодняшних сложных экономических условиях ING Группа обязана продолжать оптимизировать свой капитал и выравнивать баланс. Именно поэтому было принято решение не привлекать масштабные инвестиции, необходимые для успешного развития розничного банковского бизнеса в Украине.

АБ «ИНГ Банк Украина» уверяет, что все обязательства перед клиентами и сотрудниками будут соблюдены. Розничные офисы АБ «ИНГ Банк Украина» будут работать до 29 мая 2009 года. В ближайшее время клиенты будут проинформированы относительно процесса закрытия их счетов.

Как сообщал УНИАН, «ИНГ Банк Украина» начал предоставлять услуги в розничном секторе в июне 2008 года. В 2009 году банк планировал открыть свои отделения в Одессе, Харькове, Львове, Донецке, Днепропетровске, а до конца 2010 года развить свою сеть до 250 отделений, включая города с населением больше 100 тыс. человек.

"ING Банк" – международный банк, входит в группу компаний ING, основанную в Нидерландах.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0110/8,0685, к 12:00 сузился спрэд 8,0225/8,0450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2380/0,2405, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2385/0,2400. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 33,5225 (-0,1675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3287/89, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,6420/10,7245, к 12:00 установились на следующих значениях 10,6670/10,7030.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн., продают – по 8,09 грн. По сравнению с 8 апреля курс покупки-продажи американской валюты незначительно понизился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,85-8,05 грн., по продаже – 8,05-8,14 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,48 грн., продают – по 10,84 грн. (курс почти не изменился со вчерашнего дня). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,7005 грн., по продаже – в пределах 10,70-11,00 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня снизился на 0,7% по сравнению с 8 апреля и составляет в среднем 0,2191 грн., курс продажи снизился на 0,4% – до 0,2475 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,238 грн., по продаже – 0,238-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 7,98 грн., продают – по 8,09 грн. (курс незначительно снизился по сравнению с 8 апреля).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,53 грн. (курс немного повысился по сравнению с 7 апреля), курс продажи – 10,83 грн. (курс почти не изменился).

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам понизился на 0,6% по сравнению с 8 апреля и составил 0,217 грн., курс продажи снизился на 0,7% – до 0,2509 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 9 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,18787, к российскому рублю – 0,22796.

Спор с Украиной по зарубежной собственности СССР в тупике

Спор по бывшей зарубежной собственности СССР с Украиной находится в тупике.

Об этом в интервью российскому изданию «Трибуна» от 9 апреля сказал управляющий делами Президента РФ Владимир КОЖИН.

"Что касается позиции Украины, то здесь ситуация тупиковая. Верховная Рада Украины до сих пор не ратифицировала соглашение, подписанное при распаде СССР, по которому Россия вместе с долгами Союза получала и всю его собственность», - сказал В.КОЖИН.

Он отметил, что этот так называемый "нулевой вариант" признали и ратифицировали все, но затем Украина от него отказалась.

"Сейчас ситуация парадоксальная: Россия выплатила все долги бывшего СССР, включая и украинскую часть. Мы платим за содержание объектов. Но Киев продолжает претендовать на собственность бывшего СССР и препятствует тому, чтобы Россия вступила в законные права собственности", - отметил он.

"В некоторых странах объекты, за которые мы платим, формально продолжают оставаться собственностью СССР", - пояснил В.КОЖИН, добавив: "Дело дошло до абсурда: в одной из стран Украина обратилась в местный суд с просьбой определить, кому принадлежит объект собственности. Но властям этой страны хватило политического разума, чтобы заявить: это российское".

В тоже время он сообщил, что до 2000 года заграничная недвижимость России была на балансе 46 организаций.

«До 2000 года кто только не занимался и управлял этой собственностью. Некоторые из этих персонажей сейчас находятся под следствием. Надеюсь, что в результате России дополнительно вернется еще несколько объектов», - сказал В.КОЖИН, добавив, что сейчас эти функции возложены на МИД РФ, Минэкономразвития и управделами Президента РФ.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля В.КОЖИН заявлял, что Украина безосновательно претендует на собственность бывшего СССР за рубежом. Он отметил, что речь идет об «очень большом» количестве спорных объектов. В частности, в Японии и в ряде европейских стран.

2 марта руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ констатировал, что Россия игнорирует имущественные права Украины на зарубежную собственность бывшего СССР. Он отметил, что одним из первых международных многосторонних договоров Украины, заключенных с государствами-участниками СНГ, стал договор о правопреемстве относительно государственного долга и активов бывшего Советского Союза от 4 декабря 1991 года. Доля Украины в общей сумме активов и пассивов, к которым относится и зарубежная собственность бывшего СССР, составляет свыше 16%.

В.КИРИЛИЧ напомнил, что по этой проблематике был заключен ряд соглашений и договоров, которые четко и однозначно подтвердили право Украины на упомянутую долю этой собственности. В 1994 году между Украиной и Россией было подписано соглашение об урегулировании вопросов правопреемства относительно внешнего долга и активов бывшего Советского Союза, но соглашение не было ратифицировано парламентом Украины и поэтому не является действующим.

В.КИРИЛИЧ отметил, что это определенным образом связано с тем, что РФ, вопреки взятым на себя обязательствам, не предоставляет Украине информацию о размерах советского золотовалютного запаса, Алмазного фонда, зарубежной собственности и банковских счетов.

«Таким образом, заявления о якобы принадлежности всей зарубежной собственности бывшего СССР только России являются далекими от истины и свидетельствуют о попытке игнорировать имущественные права Украины, в том числе и на зарубежную собственность бывшего СССР», - сказал он.

6 апреля министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что Россия уже расплатилась по всем долгам, в том числе 14 млрд. долл. было заплачено в счет доли Украины в долге Советского Союза.

АМК примет решение по рынку лекарств в мае

Решение по рынку лекарств будет принято Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности председателя АМКУ Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он принес извинения за то, что произошел сдвиг по срокам, так как АМКУ планировал закончить рассмотрение этого вопроса в апреле 2009 года.

По словам А. МЕЛЬНИЧЕНКО, перенос сроков связан с большим объемом информации, поступившей от 15 крупных оптовых компаний, работающих на рынке лекарств.

“Мы не можем работать с наскока”, - сказал он.

Решение должно быть выверенным, прозрачным и объективным, подчеркнул и.о. председателя АМКУ.

Он также сообщил, что после завершения работы с оптовыми компаниями на рынке лекарств, комитет планирует в дальнейшем перейти к исследованию розничного рынка лекарств.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что основной целью работы АМКУ по данному вопросу является снижение цен на лекарства.

С другой стороны, подчеркнул и.о. главы комитета, сказать, на сколько будут снижены эти цены и др., он не может.

Как сообщал УНИАН, 16 октября 2008 г. АМКУ возбудил дело по факту одновременного резкого повышения цен на лекарственные средства со стороны некоторых операторов рынка медпрепаратов. В результате отдельные игроки фармацевтического рынка снизили цены.

КГГА предлагает с 1 мая ограничить продажу алкоголя

С 1 мая в Киеве введут новые правила продажи алкогольных напитков.

Как пишет газета “Вечірній Київ” (№46 (18381)), если раньше можно было покупать неограниченное количество алкогольных напитков, то скоро ситуация несколько изменится.

В соответствии с нововведением, киевским магазинам и киоскам розничной торговли запретят продавать одному покупателю больше одной бутылки водки, которая будет приравниваться к двум бутылкам вина, семи бутылкам пива или шести банкам слабогазированого алкогольного напитка.

Официальные сроки ограничительных правил определила городская власть, по мнению которой, уменьшение продажи алкогольных напитков будет способствовать сокращению количества киевлян, злоупотребляющих спиртным.

Также издание напоминает, что Верховная Рада на минувшей неделе приняла закон, согласно которому почти на 60% повышена ставка акцизного сбора на этиловый спирт и ликероводочную продукцию. Кроме настоящего документа, правительство ввело ежегодную индексацию ставок акцизного сбора на спирт и алкогольные напитки, которая будет зависеть от индекса потребительских цен, отмечает “Вечірній Київ”.

Однако медики считают, что такие мері не повлияют на людей, злоупотребляющих алкоголем.

“Повышение акцизного сбора, ограничение продажи спиртных напитков ощутимого результата не дадут”, – считает врач-нарколог Юрий СИВАШ.

По его словам, украинцам не свойственно кардинально менять свой образ жизни.

“Наркозависимые найдут возможность покупать не одну, а больше бутылок алкогольных изделий. Например, сначала человек пойдет в один магазин, потом зайдет в другой. Вот и вся эффективность – от этого количество любителей выпить не уменьшится”, - отметил Ю.СИВАШ.

В то же время агентству УНИАН в пресс-службе мэрии и Главном управлении по вопросам торговли и быта эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.