Баланс недели: автогаз нажал на цены, госсектор погряз в убытках, а от Фирташа требуют уплатить налоги

Начнем с хороших новостей - гривня продолжает укрепляться, причем которую неделю подряд. К концу уходящей недели официальный курс доллара достиг отметки 25,45 грн. Давно такого не было.

Валюты так много, что Национальный банк даже отменил ограничение на ее выдачу с банковских счетов для граждан Украины. Так что отныне физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте без ограничений. А ведь такой лимит (один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс. гривен в эквиваленте суммы) действовал с сентября прошлого года.

Нацбанк решил по полной воспользоваться снижением курса доллара – вовсю скупает «зеленый» на рынке. К примеру, 21 августа регулятор купил 50,9 млн долл. по средневзвешенному курсу 25,46 грн за доллар.

Еще одна позитивная новость - снижение убытков платежеспособных банков. По данным НБУ, за январь-июль этого года платежеспособные банки получили 223 млн грн убытка, что в 41,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такой результат удалось достичь благодаря тому, что в июле эти финучреждения получили 1,43 млрд грн прибыли. В Нацбанке также сообщили, что на фоне стабильного уровня доходов банков их расходы сократились на 8,1% - до 101,8 млрд грн.

Экономисты прогнозируют: гривня будет укрепляться и дальше. Тем более что в ближайшее время угроза дестабилизации национальной валюты не станет исходить от «Нафтогаза», который теперь не будет пылесосить доллар на рынке, чтобы заплатить за поставки газа во время отопительного сезона. Теперь у госхолдинга, по информации заместителя главы НБУ Олега Чурия, полно валюты. Он с начала года получил 1,2 млрд долл. за услуги по транзиту газа, которых ему должно хватить для оплаты закупки голубого топлива.

Кстати, о цене газа. Порадовал премьер-министр Владимир Гройсман. Он заявил, что оснований для повышения цены на газ для населения нет. Правда, стоимость топлива для промышленных потребителей все-таки поднимется – с 1 сентября «Нафтогаз» ее повысит на 6,7% - до 7 921,2 грн за 1 тыс. куб. м.

Госссектор: кто в убытках, а кто в прибыли

Министерство торговли и экономического развития, наконец-то, отчиталось о работе госкомпаний за прошлый год. Заместитель министра Максим Нефедов сообщил: в прошлом году госсектор экономики задекларировал 26,4 млрд грн чистой прибыли, тогда как в 2015 году убытки достигли 53 млрд грн. В то же время Нефедов отметил, что особо радоваться не стоит, поскольку прибыль сгенерировала лишь горстка компаний в сфере энергетики и машиностроения - «Нафтогаз Украины», КБ «Южное», Администрация морских портов Украины, «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго». Они сгенерировали 35,9 млрд грн чистой прибыли, тогда как 89 компаний из списка топ-100 получили 9,5 млрд грн убытков. КБ «Южное» попало в список удачной пятерки не столь благодаря усилиям самого бюро, как помощи государства, которое погасило кредит компании в размере 6,2 млрд грн, что дало возможность отнести эту операцию к доходной части в бухгалтерской отчетности. Как отметил Нефедов, реальный убыток КБ в 2016 году составил 1,9 млрд грн.

«У нас есть иллюзия, что государственные предприятия - это куры, которые несут золотые яйца. Но как показывает практика, украинские госпредприятия, которые работают на свободном нерегулируемом рынке - не очень конкурентоспособные», - заявил Нефедов, добавив, что в Украине более 3 тыс. государственных предприятий, большинство из которых не приносят прибыли. Для разрешения этой проблемы, по его словам, необходимо оставить в государственной собственности только ряд стратегических для экономики компаний, например, инфраструктурных или энергетических, и создать в них наблюдательные советы для осуществления эффективного управления. Остальные госпредприятия, по планам правительства, должны быть приватизированы. При этом Нефедов не привел примеры успешной приватизации, по результатам которой убыточная госкомпания улучшила свои финансовые показатели и стала конкурентоспособной на свободном рынке.

Тем не менее, приватизация должна быть продолжена. Это одно из главных требований МВФ.

Именно поэтому Фонд государственного имущества продолжит продажу пакетов акций (по 25%) восьми энергокомпаний. 16 и 18 августа были проданы акции «ДТЭК Донецкоблэнерго», «Киевэнерго» и «ДТЭК Западэнерго». Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы «Систем Кэпитал Менеджмент». Все активы, кроме «ДТЭК Западэнерго», были куплены по стартовой цене. В результате данной продажи государство получило 1,3 млрд грн, но, согласно оценке эксперта в энергетической сфере Андрея Геруса, сумма явно мала.

«Больше всего здесь вопросов к государству и Фонду госимущества. Потому что только за три уже проданные пакеты акций можно было выручить, как минимум, на 1-1,5 млрд грн больше», - заявил эксперт.

Другими энергетическими активами торговля идет не так гладко. Фонду госимущества пришлось переносить даты проведения аукционов по продаже «Одессаоблэнерго» и «Донбассэнерго», а также в среду никто не захотел выкупить акации «Сумыоблэнерго». В результате, остаются еще непроданными и будут выставлены на торги акции «Одессаоблэнерго» (29 августа) и «Донбассэнерго» (30 августа). «ДТЭК Днепрооблэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго» (31 августа).

Автогаз установил ценой рекорд

Новости об успехах или неудачах приватизации меньше всего волновали на уходящей неделе автомобилистов, особенно тех, которые установили на свои авто газобалонное оборудование и перешли на сжиженный газ. Дело в том, что на уходящей неделе розничные цены на этот вид топлива достигли рекордного значения – 15,99 -16,49 грн за литр. При этом стоимость автогаза всего за пару дней выросла на более чем 2 грн за литр.

По словам аналитика консалтинговой компании UPECO, специализирующейся на рынках энергоносителей, Александра Сиренко, такой рост цен обусловлен высоким уровнем потребления газа, дефицитом его поставок, а также нехваткой мощностей для хранения топлива.

«Возник сезонный рост потребления сжиженного газа, а также дефицит топлива на рынке. Не успевают за ростом спроса, например, импортные поставки, 70% которых сегодня осуществляются из России. Также на рынке не хватает мощностей для хранения импортированного или произведенного газа. При объеме рынка в 140 тыс. тонн в месяц объем возможного хранения составляет всего 35-40 тыс. тонн в месяц», - сказал эксперт, добавив, что из-за малого количества баз хранения рынок вынужден работать «с колес», то есть привозить и продавать топливо сразу на АЗС, а цены болезненно реагируют на любой возникший дефицит.

Рост цен на сжиженный газ может привести к тому, что значительно упадет его популярность как вида топлива, поскольку на рынке есть негласный критерий, согласно которому переход на газ может быть выгодным только в том случае, если его стоимость не превышает 60% от стоимости бензина А-95. По оценкам UPECO, установка газобалонного оборудования в сложившейся ценовой ситуации уже не выгодна.

«Если сжиженный газ не начнет поступать на украинский рынок с новых направлений, и «Роснефть» (российская государственная нефтедобывающая компания – УНИАН) как главный поставщик этого топлива из РФ не возобновит выполнение обязательств по своевременной отгрузке топлива, то цены на газ будут и дальше расти как в оптовом, так и в розничном сегменте», - подчеркнул Сиренко.

Проблемой высоких цена на автогаз заинтересовались в правительстве. В среду первый вице-премьер-министр Степан Кубив поручил ряду органов, в том числе Министерству энергетики, Антимонопольному комитету и Фискальной службе, выяснить причины сложившейся ситуации и предложить свои варианты ее разрешения.

Генпрокуратура – Фирташу: уплати налоги и спи спокойно

Воюющий с переменным успехом с австрийским и американским правосудием олигарх Дмитрий Фирташ снова в центре внимания. Интерес к нему возник после того, как народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что принадлежащий Фирташу завод «Крымский титан» продолжает получать с материковой территории Украины электроэнергию (с Херсонской области), а также важное сырье – ильменит, который добывается в Житомирской области. По словам Джемилева, вопрос возможных поставок сырья и электричества на оккупированный полуостров будет вынесен на обсуждение Совета национальной безопасности и обороны.

Стоит напомнить, что в конце июня генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что компания Фирташа «Валки-Ильменит», несмотря на завершение действия спецразрешения на добычу полезных ископаемых, продолжает добывать ильменит на территории Житомирской области и поставлять его в Крым.

Кроме как к титановой сфере, у Генпрокуратуры есть вопросы к бизнес-группе Group DF относительно ее сделок со страховыми компаниями. Во вторник пресс-служба Генпрокуратуры сообщила: ГПУ и Нацполиция установили, что в течение 2015-2017 годов компаниями Group DF («Северодонецкое объединение Азот», «Междуреченский ГОК», «Юкрениан Кемикал Продактс», «Ривнеазот», «Химик», «Азот» и другими) и страховыми компаниями «СК Саламандра-Украина», «СК «Димстрахування» были заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы.

«То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - отметили в Генпрокуратуре, подчеркнув, что такие действия структур Фирташа возможно преследовали цель - хищение средств и уклонение от уплаты налогов.

«Бешеный пес» в Украине

На уходящей неделе произошло знаковое и важное событие для Украины – первый за годы независимости визит министра обороны США. Джеймс Мэттис по прозвищу «Бешеный пес», которое он получил в дань уважению его заслуг на военном поприще, присутствовал на параде по случаю Дня независимости Украины, а также провел переговоры с президентом Петром Порошенко и со своим украинским коллегой Степаном Полтораком. Мэттис заявил, что США не признают захвата Россией Крыма и продолжат совместно с европейскими союзниками оказывать давление на РФ с целью выполнения Минских соглашений. Мэттис сообщил, что общая сумма помощи США Украине за последние годы достигла порядка 750 млн долл., и отношения с нашей страной США намерены и дальше укреплять, а также приветствуют настрой Украины реформировать и модернизировать ее оборонный сектор в соответствии со стандартами НАТО.

«Находясь здесь, я делаю заявление, что мы намерены укрепить отношения между нашими странами. Я должен был приехать сюда, чтобы лучше понять ситуацию, при которой ваши солдаты остаются на линии фронта. Это позволяет мне лучше проинформировать (администрацию президента Дональда Трампа - УНИАН) после возвращения и отстаивать то, что, по моему мнению, вам нужно», - заявил Мэттис.

Он также подчеркнул, что в США активно изучают вопрос предоставления Украине оборонительного вооружения.

«Я бы также отметил относительно оборонительного летального вооружения: мы активно изучаем это», - сказал Мэттис, отметив, что «оборонительное вооружение не является провокационным средством, если вы не агрессор…И понятно, что Украина не является агрессором. Она защищает свою территорию».

В то же время он высказался за сохранение конфиденциальности по поводу переговоров с Порошенко по этому вопросу.

Порошенко подтвердил, что, действительно, идет очень активный диалог с США по обеспечению оборонных возможностей Украины. Это касается не только и не столько поставки летального вооружения, сколько обеспечения и увеличения оборонных возможностей Вооруженных сил Украины. «Обсуждение этих вопросов до принятия окончательного решения требует тишины, я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждениями, нашей дискуссией я как президент Украины доволен», - сказал Порошенко.

Нельзя не упомянуть о еще одном важном визите в Украину. На уходящей неделе нашу страну посетил министр экологии Израиля Зеэв Элькин, который обсудил с премьер-министром Владимиром Гройсманом перспективы подписания Соглашения о создании зоны свободной торговли с Израилем. По словам Гройсмана, обе страны уделяют много внимания этой теме. На сегодня товарооборот между странами превысил 500 млн долл., а потенциально он может вырасти до 1 млрд долл.

Кстати, в мае премьер-министр Украины посетил Тель-Авив и встретился с главой израильского правительства Беньямином Нетаньяху, во время этих переговоров было отмечено, что подписание Соглашения о зоне свободной торговли ожидается в сентябре этого года.

Дмитрий Сидоров