Премьер должен иметь право объявлять досрочные выборы

Премьер-министр Украины в случае утраты правящей коалицией популярности среди граждан должен иметь право либо идти в отставку, либо объявлять в стране досрочные парламентские выборы.

Такое мнение выразила бывший докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине, советник украинского премьера Ханне СЕВЕРИНСЕН в интервью газете “День” (№ 61 от 9 апреля).

Она, в частности, отметила, что при многопартийной системе формировать проправительственное парламентское большинство сложно не только в Украине, но и в других странах Европы. Но со временем, считает эксперт, украинцы поймут, как создавать коалиции.

По мнению Х.СЕВЕРИНСЕН, в Украине должна быть такая система, при которой правительство формируется большинством, а текущие решения в парламенте могут приниматься большинством из числа присутствующих депутатов. По ее словам, у нее на родине “бывают случаи, когда депутаты из коалиции не могут присутствовать в зале, тогда оппозиция, соответственно, уменьшает количество своих депутатов, и решения принимаются большинством из присутствующих членов парламента”.

“Также важно, чтобы премьер-министр имел право идти в отставку или объявлять досрочные выборы. Во многих странах премьер-министр имеет право на объявление досрочных выборов, и это был бы двусторонний меч для премьера”, - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

При таких условиях, добавила она, в случае утраты популярности коалиции премьер может подавать в отставку, во избежание досрочных выборов. По ее мнению, это прибавит ответственности главе правительства.