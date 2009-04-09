Украина и ЕАСТ планируют создать зону свободной торговли

В Киеве 21-22 апреля начнутся переговоры о создании зоны свободной торговли со странами - членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Как сообщил УНИАН заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, в частности, переговоры будут вестись с представителями Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, страны ЕАСТ предложили Украине начать переговорный процесс о создании зоны свободной торговли в августе 2007 года.

Соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ является важным шагом для Украины в контексте создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Справка УНИАН. В состав ЕАСТ сегодня входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) являются частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.

Европейская ассоциация свободной торговли (ЄАВТ) создана в 1960 году по Стокгольмской конвенции.