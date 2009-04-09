ГЛАВНОЕ на 9 апреля (вечер)

Новости ТЭК

Президент Украины ЮЩЕНКО заявляет, что Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) находится на финальной стадии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции после переговоров с азербайджанской делегацией во главе с Президентом республики Ильхамом АЛИЕВЫМ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что по время переговоров особое внимание было уделено торгово-экономическим и энергетическим вопросам. По словам Президента Украины, «мы констатировали, что проект по ЕАНТК находится на финальной стадии».

Он напомнил, что 24 апреля в Варшаве будет подписано технико-экономическое обоснование этого проекта.

В свою очередь, Президент Азербайджана И.АЛИЕВ отметил, что стороны обсудили вопрос доставки энергоресурсов. По его словам, эти вопросы требуют тщательного рассмотрения.

И.АЛИЕВ напомнил, что ранее было проведен ряд энергетических саммитов по вопросу ЕАНТК. По словам И.АЛИЕВА, их результаты являются основой для стратегических проектов в дальнейшем.

24 апреля в Польше состоится подписание технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Баку сообщил журналистам уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что сегодня уже есть четкие заключения относительно ТЭО этого проекта. По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, 24 апреля состоится скрепление подписями всех заинтересованных сторон ТЭО ЕАНТК.

По словам уполномоченного Президента, ТЭО показало, что этот проект является рентабельным и коммерчески выгодным. Его целью является транспортировка нефти в направлении Польши, Чехии и Словакии, а также Беларуси. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что, в первую очередь, проект предусматривает транспортировку нефти в Словакию, поскольку это требует меньше всего инвестиций. В случае реализации первой очереди проекта ЕАНТК Украина, по его словам, могла бы выйти на транзит каспийской нефти в объеме 5-7 млн. тонн в год.

Б.СОКОЛОВСКИЙ сказал, что в рамках второй очереди проекта предусматривается увеличение объемов прокачки нефти еще на 10 млн. тонн через Украину в направлении Плоцк-Гданск (Польша).

Третьей очередью предусматривается увеличение объемов до 40 млн. тонн нефти в год.

Уполномоченный Президента отметил, что на реализацию всего проекта ЕАНТК необходимо 5-7 млрд. дол. США.

Говоря о коммерческой привлекательности проекта, Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что его реализация даст возможность удешевить как минимум на 1,2 долл. на 100 км транспортировку нефти с Каспия в Чехию и Словакию. При этом для Польши транспортировка нефти будет еще дешевле.

Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что презентация проекта ЕАНТК 24 апреля состоится согласно договоренностям с Европейской комиссией. По его убеждению, это даст возможность выйти на практическую реализацию проекта, в частности, получить финансирование со стороны Европейского Союза.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Министерства иностранных дел Украины и Азербайджана проведут консультации по формированию общей позиции двух стран по вопросу поставок азербайджанского газа в страны Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам на пресс-конференции в Баку после переговоров с азербайджанской делегацией во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

В.ЮЩЕНКО сказал, что этому вопросу было уделено большое внимание в ходе переговоров. По его словам, украинская и азербайджанская делегации обсуждали, «как мы могли бы формировать общую позицию по этому вопросу».

В.ЮЩЕНКО отметил, что в ходе переговоров была достигнута договоренность, что консультации по этой проблеме будут проведены на уровне министерства иностранных дел двух стран.

Правительство Туркмении заявляет, что действия дочерней компании "Газпрома" привели к аварии, ставшей причиной остановки поставок газа в Россию.

"8 апреля 2009 года российская компания "Газэкспорт" без предварительного уведомления туркменской стороны резко сократила объемы отбираемого туркменского природного газа", - говорится в заявлении МИД Туркмении, сообщает Би-Би-Си.

Именно из-за этого случилась, как сказано в заявлении, "авария".

"Газпром" первым сообщил о приостановке поставок туркменского газа, вызванной, по его утверждению, взрывом на газопроводе "Средняя Азия-Центр" минувшей ночью.

Российская газовая монополия пока не комментировала заявление туркменского МИД.

Финансовый рынок

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что второй и третий транши кредита Международного валютного фонда (МВФ) для Украины будут объединены.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос УНИАН, каким образом будет продолжено выделение средств МВФ, учитывая, что график предоставления финансовой помощи несколько сбился.

«Войдем в график, и думаю, можно будет объединить. Мы обратимся (к МВФ – УНИАН) с таким предложением – объединить второй и третий транши», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она отметила, что есть все основания ожидать, что в течение двух недель программа сотрудничества с МВФ будет успешно откорректирована.

«Я уверена, что откорректированная программа будет подписана. Мы договоримся, и думаю, в течение двух недель все будет хорошо. У меня очень оптимистический сейчас прогноз, я вижу, что все стороны настроены на поиск компромисса», - заявила премьер-министр.

При этом она подчеркнула, что в предложениях МВФ по корректировке программы сотрудничества нет особо спорных вопросов, которые было бы невозможно решить.

«Особо спорных нет вопросов», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Размер собственного капитала украинских банков (по предварительным данным) за первый квартал 2009 года увеличился на 2,6% - до 124,5 млрд. гривень (в том числе за март - сократился на 1,7%). Об этом говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, собственный капитал банков имеет следующую структуру: уплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 70,9% от капитала; дивиденды, направленные на увеличение уставного капитала - 0,4%; эмиссионные разницы - 4,8%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 8,8%; результаты прошлых годов - 1,2%; результаты отчетного года, ожидающие утверждения - 4,6%; результаты текущего года - 0,3%; результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциированные компании - 9,0%

Удельный вес собственного капитала в структуре пассивов составляет 14,2%

Обязательства банков в первом квартале уменьшились на 6,5% (в т.ч. за март – на 0,7%) – до 753,6 млрд. гривень.

За январь-март т.г. активы банковской системі Украины сократились на 5,3% (в т.ч. за март – на 0,8%) - до 878,1 млрд. грн. Общие активы за указанный период уменьшились на 3,8% (в т.ч. в марте – на 0,5%) - до 935,2 млрд. грн. По данным НБУ, большую часть общих активов составляют кредитные операции - 81,2%.

Количество банков, имеющих лицензию Нацбанка на осуществление банковской деятельности, в марте не изменилось и составляет 185 банков (на 1 января т.г. 184 банка имели лицензию НБУ).

Филиальная сеть в первом квартале т.г. сократилась на 55 филиалов (в т.ч. за март – на 30 филиалов) - до 1 259 действующих филиалов.

Как сообщалось, по итогам января Нацбанк отказался от практики предоставления развернутой информации о структуре доходов и расходов банков, а по итогам января регулятор вообще не предоставляет такую информацию.

Фактические потери Государственного бюджета от введения 13% надбавки на импорт составили более 350 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий МАКАРЕНКО.

По его словам, за 18 дней действия надбавки Госбюджет потерял 406 млн. грн., при этом, выгода, которая была получена в результате введения надбавки и которая была направлена в специальный фонд Госбюджета, составила 52 млн. грн. То есть, фактически бюджет потерял более 350 млн. грн.

А.МАКАРЕНКО отметил, что при введении дополнительных платежей необходимо учитывать все плюсы и минусы, которые возникнут при таком введении.

Также он сообщил, что по итогам первого квартала 2009 года зафиксировано значительное уменьшение ввоза новых автомобилей в Украину. Так, если в первом квартале 2008 года общее количество новых автомобилей, которые были завезены в Украину, составило 79 тыс., то в первом квартале 2009 года - всего 23 тыс. При этом потери Госбюджета составили 1,2 млрд. грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0110/8,0685, к 12:00 сузился спрэд 8,0225/8,0450. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,0135/8,0475 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:50 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2380/0,2405, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2385/0,2400. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2387/0,2397. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,4900 (-0,2000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3230/1,3330. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6420/10,7245, к 12:00 установились на следующих значениях - 10,6670/10,7030. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 10,6445/10,6955.

НБУ установил на 9 апреля следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 9 апреля – 770.0000)

100 EUR – 1022.0210 (на 9 апреля – 1018.7870)

10 RUR – 2.2962 (на 9 апреля – 2.2796)

Подготовка к Евро-2012

Во вторник, 14 апреля, начнется двухдневный рабочий визит в Украину делегации Европейского футбольного союза (УЕФА) во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, гости прибудут в Киев вечером, а на следующий день, 15 апреля, состоится расширенное совещание с участием представителей УЕФА и украинской стороны.

Во время совещания планируется презентация результатов подготовки страны к проведению финального турнира 2012 года. Особое внимание стороны уделят состоянию инфраструктуры городов-претендентов на право принять Евро-2012, а также обсудят пакет других вопросов, связанных с чемпионатом.

В состав делегации УЕФА войдут генеральный секретарь Дэвид ТЕЙЛОР, комиссар Евро-2012 Жак ЛАМБЕР, директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН, коммерческий директор УЕФА Филипп МАРГРАФ, директор Департамента по вопросам соревнований УЕФА Джорджо МАРКЕТТИ, директор Департамента по вопросам услуг Стив ЭШЛИМАНН, руководитель подразделения операционной деятельности Евро-2012 Хаймо ШИРГИ и исполнительный директор компании UEFA Media Technologies Александр ФУРТУА.

Украинскую сторону будут представлять президент ФФУ Григорий СУРКИС, директор турнира Маркиян ЛУБКИВСКИЙ, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК и руководитель Координационного бюро Евро-2012 Илья ШЕВЛЯК.

Напомним, что это последний визит М.ПЛАТИНИ в Украину перед тем, как в мае Исполком Европейского футбольного союза определит города, которые будут принимать турнир. Таким образом президент УЕФА намерен лично убедиться в достоверности достигнутых результатов Украиной в целом и каждым городом-претендентом отдельно.

Транспорт

Президенты Украины и Азербайджана Виктор ЮЩЕНКО и Ильхам АЛИЕВ инициируют объединение транзитных железнодорожных перевозочных проектов в разных регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам на пресс-конференции в Баку после переговоров с азербайджанской делегацией во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом АЛИЕВЫМ.

По словам В.ЮЩЕНКО, был рассмотрен вариант, который, по его словам, на экспертном уровне признается перспективным. В.ЮЩЕНКО сказал, что речь идет о сотрудничестве в объединении транзитных железнодорожных проектов контейнерных перевозок «Викинг». По его словам, на данный момент существует маршрут таких перевозок от Клайпеды до Ильичевска и от Ильичевска до Поти-Батуми.

Президент Украины отметил, что в этом году будет открыта паромная переправа Керчь-Поти-Батуми. Таким образом, по его словам, «было бы экономически целесообразным поднять вопрос унификации этого маршрута и маршрута, который сейчас работает в районе Черного моря через Баку до Алма-Аты в страны Центральной Азии».

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня Президенты двух стран вышли с соответствующей совместной инициативой. Он добавил, что в ближайшее время в Киеве будет проведена первая встреча министров транспорта заинтересованных в этом проекта стран, на котором, как ожидает Президент Украины, будет формализована эта инициатива.

Фондовый рынок

По результатам торгов в четверг, 9 апреля, индекс ПФТС вырос на 5,81% - до 279,88 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Общий объем торгов составил 4 млн. 442 тыс. грн.

Информация для киевлян

Отключение потребителей Киева от теплоснабжения начнется с 14 апреля.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на и.о. председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, сейчас готовится соответствующее распоряжение КМДА.

Решение принято, учитывая благоприятные погодные условия и стабильный температурный режим, добавил он.

По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, в первую очередь от теплоснабжения будут отключать жилищный фонд города. Завершить отключение от теплоснабжения в домах планируется до конца следующей недели.

Лечебно-профилактические учреждения, школы и детские сады будут отключаться от теплоснабжения согласно заявкам их руководителей.

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(УНИАН)