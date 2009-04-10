Белый дом просит у конгресса 83,4 млрд. долл. на войны

Белый дом 9 апреля направил в конгресс запрос на дополнительные расходы, в который включены 83,4 млрд. долл. на войны в Ираке и Афганистане, сообщает k2kapital со ссылкой на Dow Jones Newswires.

Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс (Robert Gibbs) пояснил, что администрация просит дополнительные средства, чтобы обеспечить продолжение финансирования военных действий в Афганистане и Ираке после июня, когда закончатся уже выделенные средства. Гиббс подчеркнул, что дополнительные фонды понадобятся в этом году, но "это будет последний раз".

"Раньше войны финансировались именно таким образом", - заявил Гиббс, имея в виду шестимесячный цикл финансирования, требующий выделения новых средств в июне. Поскольку закон о распределении бюджетных средств в 2010 финансовом году вступит в силу только осенью, "необходимо запрашивать дополнительные средства", добавил Гиббс.