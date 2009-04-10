ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 апреля

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Праздник кончился» пишет, что не дождавшись государственной поддержки, крупнейшие производители страны объявили о начале массовых увольнений. Автомобильная корпорация «Богдан», подконтрольная предпринимателю и политику Петру Порошенко, намерена уволить 3,5 тысячи сотрудников. О таком решении было объявлено вчера…

http://delo.ua/news/104672/

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Также «Дело» опубликовало интервью директора по стратегическому маркетингу компании «Киевстар» Тараса Пархоменко. Он рассказал о потенциале рынка и о ценовой политике мобильного оператора в первом полугодии…

http://delo.ua/news/104662/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Госзакупки для своих» пишет о том, что Кабмин предложил до 2011 года ограничить доступ иностранных производителей на украинский рынок госзакупок. Покупать товары, работы и услуги за бюджетные средства можно будет только у отечественных производителей, говорится в разработанном Минэкономики проекте постановления. Эксперты считают, что украинские производители не смогут в полном объеме удовлетворить спрос госкомпаний, а ограничение конкуренции приведет к искусственному завышению цен…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1153127

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Газпрому» выписывают допуск» пишет о том, что первый шаг к демонополизации украинского газового рынка сделан. Кабинет министров разрешил производителям азотных минеральных удобрений закупать природный газ у зарубежных компаний. В НАК «Нафтогаз» опасаются, что это может разбалансировать всю схему газовых поставок. А эксперты полагают, что решение открывает украинский рынок для российского "Газпрома"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1153125

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«Экономические известия» подают материал «Рудари теряют клиентов», в котором отмечают, что украинские меткомбинаты могут отказаться от долгосрочных контрактов с отечественными ГОКами на поставку железорудного сырья. Корпорация ИСД и ММК им. Ильича склоняются к мнению, что экономически выгоднее покупать сырье в России…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4178568

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Также издание «Экономические известия» публикует материал «В Баку за нефтью», в котором пишет, что сегодня Виктор Ющенко завершает свой официальный визит в Азербайджан. Ключевой вопрос, которым он занят в Баку,— развитие совместных энергетических проектов, в частности судьба нефтепровода «Одесса-Броды»…

http://www.eizvestia.com/state/full/4178565

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«Газета по-киевски» в материале «Цены подскочили, чтобы упасть» пишет, что, по мнению специалистов, интерес покупателей взрастил стоимость «квадрата». Но цена все равно будет падать, пока не опустится до 1000 долларов...

http://mycityua.com/articles/kopilka/2009/04/09/113701.html

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Газета «Сегодня» публикует материал «В аэропорту "Борисполь" поселился палестинец», в котором пишет, что иностранец-трезвенник почти три месяца живет в транзитной зоне «Борисполя» и отказывается улетать…

http://www.segodnya.ua/news/14044790.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Потанин сказал свое слово» пишет о том, что вслед за группой «Онэксим» Михаила Прохорова предложение о покупке понесшего большие убытки от операций на фондовом рынке российского медиахолдинга РБК и реструктуризации его задолженности сделал холдинг «Интеррос» Владимира Потанина…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/10/190544

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Издание «Известия» подает материал «Кремлевские чиновники отчитались о своих финансах», в котором пишет, что в четверг руководство администрации президента РФ вслед за правительством обнародовало данные о своих доходах и имуществе. Из них следует, что чиновники в основном живут на одну зарплату - не маленькую, конечно, но и не слишком шикарную. Что вовсе не мешает некоторым из них обладать роскошными автомобилями, а иногда - и целым автопарком…

http://www.izvestia.ru/russia/article3127289/

(УНИАН)