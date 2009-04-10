АНОНС на 10 апреля 2009 г.

Премьер-министр Юлия Тимошенко с рабочей поездкой побывает в Днепропетровске, где состоится выездное заседание Кабинета Министров по вопросу развития космической отрасли в новых экономических условиях. В ходе поездки Глава Правительства также проведет встречу с работниками Государственного конструкторского бюро „Південне” им.Янгеля и Производственного объединения „Южный машиностроительный завод им. Макарова”.

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Состоится встреча президента УСПП Анатолия Кинаха с министром иностранных дел Демократической Республики Конго Алексисом Тамбве Мвамба.

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Пресс-конференция лидера инициативной группы независимого профсоюза ОАО "Турбоатом" Этибара Ахмедова, посвященная нынешним отношениям трудового коллектива ОАО "Турбоатом" с дирекцией предприятия, а также причинам создания на предприятии независимого профсоюза.

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Состоится брифинг на тему: «Во что стоит инвестировать собственные сбережения в 2009 году: валюта, золото, недвижимость, фондовый рынок?». Участник: Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра «Форекс Клуб».

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Пресс-конференция на тему: “Украинские дороги: гиперболизированная интерпретация российской классики?”. Приглашены: Иван Салий, экс-мэр Киева; Вадим Гуржос, председатель Укравтодора; Татьяна Мартенс, начальник управления методологии и андерайтинга страховой компании “Здорово”; Станислав Гвоздиков, начальник ГУ транспорта ГГА и др..

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Состоится семинар на тему: «Система общеобязательного государственного пенсионного страхования». Организатор - Пенсионный фонд Святошинского района г. Киева. Вопрос: Зачем студентам пенсия?

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Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: О состоянии погашения задолженности по заработной плате, по платежам в бюджет и Пенсионный фонд Украины на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Киева.

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Состоится Третье открытое заседание Украинского клуба недвижимости заседания Ukrainian Real Estate Club которое пройдет в формате диалога-форума между представителями Киевской власти, зарубежных и отечественных инвесторов и девелоперов на тему: «Как повысить инвестиционную привлекательность и реализовать потенциал рынка недвижимости Киева на краткосрочную и долгосрочную перспективу».

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