Путин и Тимошенко обсудили дату консультаций

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и Российской Федерации Владимир ПУТИН в телефонном разговоре обсудили возможные новые сроки проведения межгосударственных консультаций на уровне глав правительств двух стран.

Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ сегодня журналистам, передает РИА «Новости».

"В ходе беседы обсуждались различные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Украины, итоги состоявшейся на днях встречи министров энергетики двух стран, а также возможные новые сроки проведения отложенных ранее межгосударственных консультаций на уровне председателей правительства двух стран", - сказал Д.ПЕСКОВ.

Как сообщал УНИАН, Россия перенесла межправительственные консультации с Украиной, запланированные на 8 апреля, из-за газовой декларации Украины и ЕС, подписанной 23 апреля в Брюсселе по итогам Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы.

23 марта в Брюсселе прошла Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой приняли участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

По итогам инвестконференции “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” была подписана Совместная декларация ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основу для предоставления инвестиций.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, комментируя итоги инвестиционной конференции по модернизации украинской ГТС, заявил, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы будут игнорироваться.