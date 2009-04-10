ВР рассмотрит новую Конституцию после президентских выборов

Руководитель фракции НУ-НС в Верховной раде Николай МАРТЫНЕНКО прогнозирует, что парламент может принять новую Конституцию к рассмотрению после завершения президентских выборов.

Такое мнение Н.МАРТЫНЕНКО высказал в интервью газете «Известия в Украине» (№ 61 от 10 апреля 2009 года).

«Спешить некуда. Ни в коем случае нельзя пытаться провести реформу побыстрее. Так мы уже поступили в 2004 году и получили много проблем. Над этим документом нужно работать очень серьезно. Нам необходимо определиться с формой правления: или президентской, или парламентской. Все варианты «посередине» для нас уже не актуальны. Могу прогнозировать, что окончательный вариант документа может быть принят парламентом к рассмотрению уже после президентских выборов», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Лидер фракции НУ-НС считает «дежавю» конституционные инициативы Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «У нас каждый Президент в конце своей каденции вносит предложения по Конституции. Изменения Конституции почему-то считаются в подобных ситуациях такой себе «косичкой Мюнхаузена», о которой вспоминают каждый раз, когда надо вытянуть себя из политической трясины. Но мы же не в сказке. Я очень хорошо помню 2003 год, когда был активным участником противодействия конституционным изменениям. Тогда у КУЧМЫ ничего не вышло, не выйдет и сейчас. По крайней мере, в том виде, как предлагает Президент», - добавил он.

По мнению Н.МАРТЫНЕНКО, нынешняя Конституция разбалансировала систему власти. «Думать над ее изменениями надо, но это необходимо делать цивилизованно и в интересах страны, а не отдельных политиков. Помимо президентских предложений есть еще ряд проектов конституционной реформы, которые только разрабатываются: например, проект ГРИЦЕНКО или Компартии. Пока они не внесены в парламент - для этого необходимо собрать 150 подписей депутатов. Думаю, скоро в Верховной Раде будет создана специальная комиссия по вопросам конституционной реформы», - предположил депутат.

Глава фракции НУ-НС убежден, что президентский вариант конституционных изменений не будет поддержан. «Какой-то вариант будет принят, но не предложенный Президентом. Этот документ имеет слишком много «но». Взять хотя бы двухпалатность. При нынешнем составе парламента эта идея не имеет шансов. Я знаю мнение депутатов по этому поводу: большинство «против». Двухпалатный парламент вообще больше подходит для федерации, а мы - унитарная страна. Пора перестать спекулировать и вокруг темы депутатского иммунитета. Необходимо или убрать его, или не поднимать этот вопрос вообще. Иначе это становится смешным», - считает он.

Н.МАРТЫНЕНКО также сообщил, что не намерен поддерживать президентский проект Конституции в случае его рассмотрения в парламенте.