Хорватия отменила визы для граждан Украины и России

Граждане Украины и России смогут с 1 мая по 31 октября въезжать в Хорватию без виз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины,

Такое решение приняло правительство Хорватии в рамках плана действий в сфере туризма.

Еще одним шагом навстречу России стало разрешение российским самолетам старого поколения (например, марки "Туполев"), которые пользуются большой популярностью на туристических чартерных рейсах, приземляться в хорватских аэропортах. Ранее, в рамках строгих европейских требований, это было запрещено.

Министр туризма Хорватии Дамир Байс на заседании правительства уточнил, что рассматривается также возможность облегчить визовый режим для туристов из Китая, Кувейта, Индии, Иордании, Катара, Омана и ОАЭ.

В прошлом году гражданам Украины выдали 30 тысяч виз для въезда в Хорватию и 90% из них ехали отдыхать в это государство.