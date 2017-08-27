Гройсман обещает выделить 1 миллиард гривень на модернизацию учебного процесса в начальной школе

Правительство Украины в рамках проведения образовательной реформы начинает реализацию первых пилотных проектов программы "Новая украинская школа", а также дает старт модернизации начального образования и выделяет на эти цели 1 млрд грн.

Как передает Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе", - сказал глава Правительства.

Он напомнил, что речь идет прежде всего о материально-техническом оснащение классов, которые должны стать дополнительным инструментом для учителей и образцом новых подходов в образовании маленьких украинцев.

Кроме того, Гройсман подтвердил, что в проект бюджета на 2018 год Правительство закладывает 25-процентное повышение зарплат учителей.

"Мы должны обеспечить дальнейшее повышение зарплаты украинским учителям. Поэтому в бюджете на следующий год будет очередное повышение - в рамках 25%", - сказал премьер-министр.

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Он обратил внимание, что запланированное увеличение зарплат станет следующим шагом Правительства по повышению престижа труда украинского учителя. Первым шагом было 50-процентное увеличение зарплат, введенное с января текущего года.

Гройсман подчеркнул, что Правительство последовательно выполняет поставленные задачи, и рассчитывает, что пример такой политики будет распространяться и на местах. Несмотря на то, что система образования - это ответственность центральной власти, органы самоуправления должны быть также привлечены ко всем процессам. И в частности это касается обустройства и ремонта школ и дошкольных учреждений.

Глава Правительства подчеркнул, что к 1 сентября на местном уровне должны быть решены все вопросы по подготовке школ к учебному году и к отопительному сезону.

"Социальная сфера должна быть готова к 1 сентября. Особое внимание - подготовке жилищного фонда, дошкольных учреждений, школ, больниц", - отметил Гройсман и добавил, что средства на проведение всех работ на местах есть, и использовать их надо максимально эффективно.