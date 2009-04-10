Европейские розничные сети интересуются украинским рынком

Шесть крупных европейских розничных сетей интересуются выходом на украинский рынок.

Об этом сообщила старший консультант департамента стратегического консалтинга украинского представительства консалтинговой компании CB Richard Ellis Марина КРЕСТИНИНА сегодня в ходе третьего ежегодного международного «Retail Forum’09».

По ее данным, в выходе на украинский рынок ритейла заинтересованы немецкая сеть продовольственных супермаркетов Kaufland, немецкая сеть дискаунтеров LIDL, французские сети гипермаркетов Carrefour и магазинов, специализирующихся на продаже товаров для дома и ремонта Castorama, американская сеть Wal Mart и британская сеть Tesco.

М.КРЕСТИНИНА отметила, что Украиной больше всего интересуются европейские и азиатские ритейлеры, работающие в форматах универмагов и фешн-ритейла.

По словам эксперта, кризис способствует развитию новых форматов магазинов, в частности, формата жесткого дискаунтера в продуктовом ритейле. При этом в Украине такой формат не развит, существуют только экономичных супермаркетов.

Также в условиях кризиса из-за смещения спроса из верхнего и среднего ценового сегмента в средний и низкий развивается одежный ритейл массового сегмента. Ресторанный бизнес смещается в сторону развития демократичных кафе и заведений общественного питания.