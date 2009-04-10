ГЛАВНОЕ на 10 апреля (день)

A maximis ad minima — от большого к малому

Хроника дня

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Основной темой первой половины дня стало совещание Кабмина в Днепропетровске, где премьер заявила о необходимости создания собственного украинского спустника и системы спутниковой связи. На совещании также сообщалось о корпоратизации "Южмаша" и КБ "Южное". Кабмин утвердил перечень производителей азотных удобрений, которым разрешено закупать газ напрямую, против чего выступил "Нафтогаз".

Ющенко призывает Кабмин и НБУ возобновить сотрудничество с МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает правительство и Национальный банк Украины обеспечить принятие решений для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Баку, где находится с официальным визитом.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что сегодня, после возвращения в Киев, он проведет встречу с руководством миссии МВФ.

По словам Президента, МВФ должен получить от правительства и Нацбанка решение о тех подходах, которые позволят возобновить финансирование со стороны фонда.

Он напомнил, что из-за неконструктивного подхода ранее миссия МВФ покинула Украину, и Украина таким образом потеряла очередной платеж. Сейчас, отметил Президент, «очень важно, чтобы правительство обеспечило решение тех вопросов, по которым они раньше колебались». «Призываю и правительство, и НБУ действовать не популистски, действовать профессионально», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам В.ЮЩЕНКО, речь идет о нескольких блоках вопросов. Первый из них – необходимость внесения изменений в госбюджет с целью обеспечить финансовую стабильность государства. Он напомнил, что, по оценкам МВФ, несбалансированность бюджета на текущий год составляет 50 млрд. грн.

«Выйти на баланс – это первоочередная задача Кабинета министров Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Еще одним вопросом, который нужно решить, В.ЮЩЕНКО назвал сбалансированность бюджета НАК «Нафтогаз Украины». Он в очередной раз подчеркнул, что необходимо провести глубокое реформирование этого сектора.

Кроме того, Президент отметил необходимость сбалансирования Пенсионного фонда. По его словам, как и в случае с «Нафтогазом Украины», вопрос стоит: или найти необходимые технические средства, или провести серьезные реформы.

В.ЮЩЕНКО обратился с призывом к парламенту «найти мужество и обеспечить решение по модернизации этих секторов». Он сказал, что надеется на решение этих проблем Верховной Радой в начале следующей недели.

Тимошенко: Украине нужна спутниковая связь

Украине необходимо создать национальную спутниковую систему связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на выездном заседании Кабинета министров, проходящем в Днепропетровске в КБ "Южное".

«Я хотела бы, чтобы мы сегодня обсудили создание национальной спутниковой системы связи. Это то, что мы все задолжали сегодня Украине. Нам нужно иметь собственный спутник», - сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшнем заседании планируется рассмотреть один законопроект и 16 нормативно-правовых актов, которые бы позволили наладить достойную работу космической отрасли.

По ее словам, на сегодняшний день состояние в отрасли довольно сложное. Исходя из имеющихся у нее данных, премьер сделала вывод, что предприятия отрасли зарабатывают средства преимущественно на аренде помещений.

«Южмаш» корпоратизируют

Национальное космическое агентство Украины подготовило документы о реструктуризации и корпоратизации государственного предприятия «Южный машиностроительный завод» и КБ «Южное» (Днепропетровск).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор НКАУ Александр ЗИНЧЕНКО сегодня в Днепропетровске во время выездного заседания Кабинета министров Украины «Перспективы развития космической отрасли в новых экономических условиях».

По его словам, реструктуризацию этих стратегически важных для Украины объектов космической отрасли следует «делать не спешно, а с серьезным анализом, с техническим и технологическим аудитом».

А.ЗИНЧЕНКО подчеркнул, что НКАУ также настаивает на создании новой украинской космической корпорации «Арсенал».

По словам А.ЗИНЧЕНКО, финансовые ресурсы для развития ракетно-космической отрасли Украины следует концентрировать в Киеве и Харькове.

А.ЗИНЧЕНКО отметил, что украинская ракетно-космическая отрасль должна развиваться инновационным путем с привлечением параллельно с государственными ресурсами коммерческих инвестиций в отрасль.

Гендиректор НКАУ заявил, что с цифрой базового государственного финансирования отрасли на 2009 год в объеме 25 млн. грн. «мириться невозможно».

Производители азотных удобрений закупят газ прямо у компаний

Кабинет министров Украины утвердил перечень предприятий - производителей азотных минеральных удобрений, которым разрешается осуществлять закупку импортного природного газа, используемого в качестве технологического сырья, непосредственно у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики.

В сообщении отмечается, что целью разработки и принятия такого решения является улучшение финансово-экономических показателей работы химических предприятий, сохранение конкурентоспособности азотных минеральных удобрений отечественного производства и создание благоприятных условий для осуществления мероприятий по внедрению современных энергосберегающих технологий для обеспечения последующего развития промышленных предприятий химического комплекса Украины.

"Нафтогаз": Решение Кабмина по химпрому нарушит газовый баланс Украины и РФ

НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что закупка любых объемов газа отдельными предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины приведет к нарушению газового баланса Украины и Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что на основании подписанного 3 октября 2008 года на международном уровне меморандума между премьер-министрами Украины и Российской Федерации «О сотрудничестве в газовой сфере», НАК «Нафтогаз Украины» определена как единственный импортер газа в Украину.

Данный документ является основанием для заключения соответствующих внешнеэкономических контрактов между НАК и ОАО «Газпром».

Таким образом, отмечается в сообщении, именно эти компании определяют баланс газа для собственных стран на текущий период.

Также «Нафтогаз» отмечает, что закупка газа отдельными производителями удобрений у нерезидентов приведет к осложнению выполнения контрактов между хозсубъектами обеих стран и нарушению положений межправительственного меморандума, что, в свою очередь, приведет к нежелательным экономическим последствиям.

Винский: ж/д тарифы для ГМК и химпрома снизят до уровня марта

Тарифы на железнодорожные перевозки для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности будут снижены до уровня марта т.г. после опубликования соответствующего постановления Кабинета Министров.

Об этом УНИАН сообщил министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

Министр отметил, что до того момента за перевозку грузов будет взиматься тариф, который начал действовать с 1 апреля т.г.

«Как только постановление правительства будет опубликовано и вступит в силу, тарифы снова будут такими, как были до 1 апреля», – сказал И.ВИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров на заседании 8 апреля т.г. принял решение о продлении срока действия нормы, согласно которой устанавливается нулевая целевая надбавка на газ для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности, до 1 июля 2009 года. Кроме того, согласно принятому решению Кабмина, для предприятий ГМК и химпрома до 1 июля не будут повышаться тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом.

Кабинет Министров с 1 октября 2008 года и до конца прошлого года установил нулевую ставку сбора к тарифу на природный газ, используемый для технологических нужд предприятиями горно-металлургического комплекса и химпрома.

НКРЭ было рекомендовано с 1 ноября и до конца 2008 года ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для предприятий ГМК и химпрома. Минтранссвязи, Минэкономики и Минфину было поручено с 1 октября и до конца 2008 года приостановить повышение тарифов на грузовые перевозки для предприятий ГМК и химпрома.

Казахский «БТА Банк» уменьшил свою долю в украинском «БТА Банке»

Акционерное общество «БТА Банк» (Казахстан) уменьшило свою долю в уставном капитале ОАО «БТА Банк» (Киев) с 49,9883% до 9,9975% акций. Об этом говорится в сообщении украинского банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

«В соответствии с реестром владельцев именных ценных бумаг ОАО «БТА Банк», который был получен эмитентом 9 апреля 2009 года, пакет голосующих акций, принадлежащий акционеру АО «БТА Банк» (Казахстан) уменьшился до 9,9975% - стал меньше 10% голосующих акций», - говорится в сообщении.

При этом ни в украинском, ни в казахстанском банках пока не уточнили причины и детали изменений в структуре акционеров ОАО «БТА Банк».

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года казахстанский «БТА Банк» увеличил свою долю в украинском «БТА Банке» на 39,99% - до 49,99%

ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Госфинуслуг призывает КС соблюдать права своих вкладчиков

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) предостерегает кредитные союзы от нарушения прав своих вкладчиков и подчеркивает, что приоритетом ее деятельности является защита интересов потребителей финансовых услуг как в целом на рынках небанковских финансовых услуг, так и непосредственно в сфере деятельности небанковских кредитных учреждений.

Об этом говорится в обращении Госфинуслуг к небанковским кредитным учреждениям, членам кредитных союзов, участникам и вкладчикам других небанковских кредитных учреждений, текстом которого располагает УНИАН.

В обращении указывается, что Госфинуслуг в рамках своих полномочий будет осуществлять меры по устранению нарушений конституционных прав граждан на хранение, сбережение и возврат средств, которые были вложены в небанковские кредитные учреждения, в частности: снятие каких-либо ограничений на выполнение небанковскими кредитными учреждениями договорных обязательств по хранению, сбережению и возврату средств; применение жестких мер влияния на небанковские кредитные учреждения в случае нарушения ими договорных и других обязательств перед членами кредитных союзов, участниками и вкладчиками других небанковских кредитных учреждений; создание благоприятных условий для стабилизации финансового состояния и деятельности в целом для тех небанковских кредитных учреждений, которые «не на словах, а на деле демонстрируют приоритетность соблюдения интересов потребителей финансовых услуг».

Госфинуслуг подчеркивает, что 26 марта т.г. комиссия отменила свое распоряжение №1203 от 15 октября 2008 г. «О временных мерах по обеспечению стабильной деятельности кредитных союзов» и №1236 от 23 октября 2008 г. «О внесении изменений в распоряжение Госфинуслуг от 15 октября 2008 года №1203». Распоряжением №1203 был введен мораторий на досрочное расторжение депозитных договоров членами кредитных союзов.

«Таким образом, никаких ограничений для выполнения договорных и других обязательств перед членами, вкладчиками у кредитных союзов на сегодня не существует. Невыполнение договорных обязательств является прямым нарушением конституционных прав граждан, порядка предоставления финансовых услуг», – подчеркивает Госфинуслуг.

В случае выявления таких нарушений Госфинуслуг будет применять санкции в отношении таких КС.

Валютный рынок

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0175/8,0850, к 12:00 цены снизились до 8,0100/8,0300 грн./долл. по сравнению с 8,0135/8,0475 грн./долл. к закрытию торгов в четверг.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в Европе сегодня празднуют католическую Страстную пятницу, в связи с этим торги по евро проходят валютированием ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2365/0,2400, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2385, тогда как вчера котировки закрылись на уровне 0,2387/0,2397.

В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 33,5890 (+0,0990).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3130/1,3132, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня на ТОМ’е открылся индикативными котировками 10,5220/10,5780 против 10,6445/10,6955 к закрытию вчерашних торгов.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,00 грн., продают – по 8,10 грн. По сравнению с 9 апреля курс покупки-продажи американской валюты почти не изменился. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке долларов колеблются в пределах 7,88-8,05 грн., по продаже – 8,07-8,20 грн.

Сегодня украинские банки покупают евро в среднем по 10,44 грн., продают – по 10,80 грн. (курс почти не изменился со вчерашнего дня). Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,28-10,60 грн., по продаже – в пределах 10,70-11,10 грн.

Курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня повысился на 0,5% по сравнению с 9 апреля и составляет в среднем 0,22 грн., курс продажи незначительно снизился – до 0,2472 грн. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,20-0,235 грн., по продаже – 0,24-0,27 грн.

Столичные банки покупают доллары в среднем по 8,00 грн., продают – по 8,09 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 9 апреля).

Средний курс покупки евро в киевских банках составляет 10,50 грн., курс продажи – 10,80 грн. (курсы почти не изменились со вчерашнего дня).

Курс покупки российского рубля в среднем по киевским банкам повысился на 1,1% по сравнению с 9 апреля и составил 0,219 грн., курс продажи немного снизился – до 0,251 грн.

Официальный курс гривни к доллару США на сегодня, 10 апреля, составляет 7,70, к евро – 10,22021, к российскому рублю – 0,22962.

Азербайджану передано ТЭО НПЗ в Западной Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина передала Азербайджану технико-экономическое обоснование по строительству азербайджанского нефтеперерабатывающего завода в Западной Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Баку.

«В рамках визита мы передали технико-экономическое обоснование и маркетинговые анализы, которые необходимо было сделать для того, чтобы начать разработку проекта строительства азербайджанского НПЗ в Западной Украине», - сказал Президент Украины.

При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что 24 апреля в Польше должна состояться презентация ТЭО проекта евроазиатского транспортного коридора.

Кроме того, по словам Президента, в Брюсселе будет проведена презентация этого проекта перед руководством Европейской Комиссии.

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