Суд разрешил НАБУ изъять документы НКРЭКУ, касающиеся нанесения ущерба "Нафтогазу"

Суд предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины временный доступ к документам Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о компании НПП "Энергия-Новояворовск", и которая подозревается в нецелевом использовании природного газа в 2013-2015 годах и создании убытков для "Нафтогаза Украины" на сумму 623,7 миллиона гривень.

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Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 21 августа 2017 года, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Ходатайство удовлетворить. Предоставить детективам НАБУ… временный доступ к вещам и документам, которыми владеет НКРЭКУ, а именно: формы отчетности НПП "Энергия-Новояворовск" за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 года и 2015 год", - говорится в документе.

Согласно сообщению, детективами НАБУ было установлено, что в 2013-2015 годах должностные лица компаний НПП "Энергия-Новояворовск" и "Энергия Новый Раздел", действуя в сговоре с представителями НАК "Нафтогаз Украины", незаконно завладели значительным объемом газа, который принадлежал "Нафтогазу" - 308,3 миллиона кубов на сумму 1,4 миллиарда гривень. По данным следствия, компания "Энергия-Новояворовск" покупала газ у "Нафтогаза" по низким ценам, декларируя при этом цель – производство тепловой энергии для населения, а в дальнейшем использовала это топливо не по назначению, что нанесло "Нафтогазу" убытки на общую сумму 623,7 миллиона гривень.

"Потребление на протяжении 2013-2015 годов газа НПП "Энергия-Новояворовск" в объеме 128,2 миллиона гривень не в соответствии с направлениями, которые указаны в договорах, является нарушением этих договоров, что привело к убыткам для НАК "Нафтогаз Украины"… Детектив указывает, что предметом завладения имуществом, принадлежавшим НАК "Нафтогаз Украины", был газ, стоимость которого в денежном выражении составила 623,7 миллиона гривень", - отмечается в определении суда.

По информации НАБУ, НПП "Энергия-Новояворовск" подала в НКРЭКУ откорректированные ведомости с завышенными значениями произведенного из топлива "Нафтогаза" тепловой энергии, тогда как на самом деле этот газ был использован для другой цели. Поэтому следствие хотело получить документы Нацкомиссии для того, чтобы точно установить, какие реальные объемы газа были использованы компанией на Новояворовской ТЭЦ для производства тепловой энергии, а какие для производства электроэнергии.

Справка УНИАН. НПП "Энергия-Новояворовск" является оператором теплоэлектроцентрали в г. Новояворовск Львовской области. ТЭЦ производит тепло для снабжения города, а также электроэнергию, которую она продает в Объединенную энергосистему Украины.