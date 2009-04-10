ГЛАВНОЕ на 10 апреля (вечер)

Финансовый рынок

В аэропорту «Борисполь» проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем миссии МВФ в Украине Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО поинтересовался результатами переговорного дня миссии фонда в Украине.

Участники встречи планируют обсудить ситуацию с возобновлением работы МВФ в Украине. В частности, речь пойдет об изменениях к Государственному бюджету на 2009 год, сбалансировании бюджета НАК «Нафтогаз Украины», пенсионной реформе.

Также стороны обсудят вопрос рекапитализации банков и дальнейшие условия сотрудничества с МВФ по программе «стенд-бай».

На специальном аукционе, который состоялся сегодня, 10 апреля, Национальный банк Украины продал 35,035 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, валюта реализовывалась для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц-резидентов, а также физических лиц-резидентов – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

В аукционе приняли участие 44 банка.

Национальный банк Украины в четверг, 9 апреля, привлек средства под депозитные сертификаты на сумму 318 млн. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Согласно размещенной информации, Нацбанк привлек средства от пяти банков сроком на 14 дней под 12% годовых.

Доля казахстанского АО "БТА Банк" в капитале ОАО "БТА Банк" (Украина) остается без изменений - в размере 49,9% акций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы казахстанского банка, полученного в ответ на запрос УНИАН.

Как сообщалось, сегодня в официальном интернет-издании ГКЦБФР была обнародована информация о том, что казахстанский «БТА Банк» уменьшил свою долю в уставном капитале своего украинского дочернего банка ОАО «БТА Банк» (г. Киев) с 49,9883% до 9,9975% акций.

В материнском банке утверждают, что операции с акциями украинского кредитно-финансового учреждения были проведены «без ведома или согласия владельца на основании сделок, являющихся ничтожными и не порождающими прав и обязанностей для сторон сделки».

Пресс-служба банка, со ссылкой на председателя Совета директоров АО «БТА Банк» Армана ДУНАЕВА сообщает, что казахстанская сторона, в связи с возникшей ситуацией, обратилась в Генеральную прокуратуру Казахстана и Генеральную прокуратуру Украины.

В украинском «БТА Банке» на запрос УНИАН по поводу изменения структуры акционеров пообещали ответить в понедельник.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0175/8,0850, к 12:00 цены снизились 8,0100/8,0300. К закрытию ценовые уровни достигли следующих значений 8,0055/8,0265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Национальный банк Украины вышел на рынок (на аукционе – УНИАН) с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,8000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2365/0,2400, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2385. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2372/0,2384. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,5600 (-0,0700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3090/1,3170. В связи с празднованием в Европе Католической Страстной пятницы, этим торги по евро были возможны только валютированием ТОМ. Так, рынок евро-гривня на ТОМ’е открылся следующими индикативными котировками – 10,5220/10,5780, к закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH понизились 10,5170/10,5440.

НБУ установил на 13 апреля следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 10 апреля – 770.0000)

100 EUR – 1022.0210 (на 10 апреля – 1022.0210)

10 RUR – 2.2896 (на 10 апреля – 2.2962)

Космическая отрасль Украины

Кабинет министров Украины сегодня на выездном заседании в Днепропетровске принял постановление о предоставлении в 2009 году правительственных гарантий в объеме до 2 млрд. грн. на разработку украинского спутника связи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Днепропетровске сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в создании спутника связи будут принимать участие четыре мировые аэрокосмические корпорации. Глава правительства отказалась назвать компании, заявив, что они будут обнародованы после подписания контракта.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, контракты планируется подписать в текущем году, работа над украинским спутником связи также начнется в текущем году.

По словам премьер-министра, запуск украинского спутника связи запланировано осуществить до 1 сентября 2011 года.

Правительство предлагает ввести для предприятий космической отрасли льготное обложение НДС и освободить их от налогов на землю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге в Днепропетровске премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она высказала надежду, что соответствующий законопроект будет рассмотрен и принят Верховной Радой на следующей неделе.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что этот шаг поможет пополнить финансовые ресурсы предприятий. «Сегодня мы должны создать такой льготный режим работы, который добавит финансовых ресурсов для развития отрасли. И если мы как Украина не можем еще выделять в это направление десятки миллиардов долларов, как это делается в странах номер один в мире, то, как минимум, мы можем от государства предоставить все льготы и преференции. И я почему-то верю в то, что на следующей неделе этот законопроект будет проголосован как закон», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что на сегодняшнем заседании Кабинета министров, на котором принималось решение о необходимости принятия этого документа, присутствовала председатель комитета ВР по регуляторной политике и предпринимательству Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, которая подтвердила, что комитет поддержит этот законопроект на заседаниях ВР на следующей неделе.

Кабинет министров Украины на сегодняшнем выездном заседании в Днепропетровске решил пока не увеличивать уставный фонд Государственного предприятия «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге в Днепропетровске премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы договорились сегодня, что мы даем на развитие программ деньги, что мы финансируем и софинансируем, в том числе с государственными банками, оборотные средства, но уставные капиталы пока не будем увеличивать. Мы будем оздоровлять финансово (предприятия) и направлять деньги на программы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, руководство "Южмаша" ранее сообщило журналистам, что намерено обратиться с просьбой к правительству увеличить уставный фонд предприятия на 200-250 млн. грн.

Строительство

Египетские застройщики предлагают строить в Украине доступное жилье.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства Украины.

Как указывается в сообщении, в ходе встречи министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в Украине Ясиром АТЕФОМ обсуждалась возможность инвестирования египетской строительной компании «Orascom Development Holding AG» в жилищное строительство Украины.

Я.АТЕФ отметил, что компания готова самостоятельно финансировать строительство, привлекая украинских строителей. Посол также отметил, что жилье, которое планирует строить в Украине «Orascom Development Holding AG», будет доступным для отечественных покупателей.

«В Украине в очереди на жилье находится 1 млн.250 тыс. граждан. Отечественные строительные компании не имеют необходимых мощностей и финансов, чтобы быстро удовлетворить потребности рынка. А потому мы приветствуем предложение египтян строить в регионах Украины доступное жилье», - сказал министр.

Стороны договорились, что в ближайшее время Украину посетят представители «Orascom Development Holding AG» для ознакомления с действующими государственными жилищными программами и действующим законодательством в сфере строительства.

Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры направило в суд уголовное дело по обвинению одного из руководителей землеустроительной организации Киева в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, следствием установлено, что указанное лицо изготовляло техническую документацию на земельные участки, место расположения которых фактически находится в акватории реки Днепр.

В результате поддельной технической документации были выданы государственные акты на право частной собственности на земельные участки, которые принадлежат землям водного фонда Украины и приватизации не подлежат. Указанными действиями руководитель землеустроительной организации нанес государству ущерб на сумму свыше 1,5 млн. грн.

В январе-феврале т.г. строительные предприятия Украины уменьшили объемы работ на 57,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 3 млрд. 612 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как указывается в сообщении, снижение объемов строительных работ наблюдалось во всех регионах страны.

Больше всего снизились объемы строительных работ в Черкасской, Волынской и Николаевской областях.

Политика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует встретиться с премьер-министром Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в третьей декаде апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Днепропетровске.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что договоренность о встрече была достигнута в ходе ее вчерашнего телефонного разговора с российским коллегой.

«Мы обсудили все подходы к подготовке и формированию необходимых совместных документов на экономический комитет, который намечался на 8 апреля. Сейчас мы договорились, что он будет перенесен где-то на двадцатые числа апреля», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что один из вопросов, которые будут обсуждаться в ходе заседания комитета – это сотрудничество Украины и России в ракетно-космической отрасли. «Сегодня на Кабмине мы приняли решение, которое разблокирует сотрудничество Украины с Россией в ракетно-космической отрасли. И думаю, что дальше у нас будет открытый путь, чтобы это сотрудничество и кооперацию развивать», - сказала премьер, отметив, что такое сотрудничество будет выгодно обеим странам.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в ходе разговора с В.ПУТИНЫМ стороны обсудили вопросы, касающиеся модернизации украинской ГТС. «Я считаю, что вопросы сняты (касающиеся модернизации ГТС – УНИАН), и мы можем дальше сотрудничать успешно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

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