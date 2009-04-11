В Киеве задержана группа угонщиков джипов

Оперативники столичного уголовного розыска задержали группу автоугонщиков, специализировавшихся на похищениях престижных внедорожников.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, в состав группы входили 45-летний гражданин одной из стран Балтии и двое 42-летних киевлян.

Правоохранители предполагают, что угонщики причастны к похищению свыше десятка дорогих машин. На сегодняшний день разысканы пока четыре автомобиля - два «Лексуса», «Порше Кайенн» и «Тойота Ленд Крузер Прадо». Они находились в специально арендованных гаражах и готовились к перегону за границу. Установлено, что организатор группы приехал в Киев из Прибалтики по приглашению киевлян.

Схема деятельности группы была такова - угнанная машина отстаивается в гараже. В это время из-за границы привозят документы и фрагмент рамы с номером, который потом вваривают в раму угнанного авто. Затем машины перегоняли в Прибалтику или в Польшу. Для быстрого и эффективного вскрытия автомобиля и запуска двигателя, угонщики применяли последние модели автограбберов и сканеров.