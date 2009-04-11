ГЛАВНОЕ на 11 апреля

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Хроника дня

Макроэкономика

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и глава миссии Международного валютного фонда в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ обсудили дальнейшие условия сотрудничества с МВФ по программе «стенд-бай».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента, отметив, что встреча прошла в аэропорту “Борисполь” в пятницу, 10 апреля, сразу после возвращения В.ЮЩЕНКО из Азербайджана.

В начале разговора Президент поинтересовался результатами переговорного дня миссии Фонда в Украине.

Участники встречи обсудили ситуацию с возобновлением работы МВФ в Украине - в частности, речь шла об изменениях в Государственный бюджет-2009, сбалансировании бюджета НАК «Нафтогаз Украины», пенсионной реформе.

Также стороны обсудили вопрос рекапитализации банков.

Украина будет вынуждена пройти через период ускоренных структурных реформ, отметил в своей статье для газеты «Зеркало недели» (№ 13 (741) 13-20 апреля 2009 года), директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

Он подчеркнул, что Украина не может дальше рассчитывать на дешевые деньги для финансирования модернизации своего устаревшего промышленного сектора и таким образом будет вынуждена активизировать процесс реформ.

«С этой целью ей необходимо будет снизить барьеры для вхождения на рынок и завершения бизнес-деятельности, что позволит перераспределить имеющиеся ресурсы», - говорит РАЙЗЕР.

Он отметил, что государство должно создать надлежащие стимулы для частных предприятий для внедрения инноваций и модернизации с помощью внедрения предсказуемой налоговой и регуляторной систем, применения надлежащей политики ценообразования для услуг по поставкам энергоносителей и других общественных услуг.

«Кроме того, следует избегать соблазна замедлить структурные изменения субсидиями и налоговыми льготами. И - что важно - Украине необходимо модернизировать свои государственные услуги, обеспечив более высокую их эффективность и качество», - считает он.

М.РАЙЗЕР отметил, что программа структурных реформ содержит большой список мероприятий, при этом оперативное принятие нескольких важнейших законов уже сейчас может привести к весьма существенным последствиям для формирования условий для быстрого восстановления.

«Изменения в законодательство, поданные сейчас в Верховную Раду, предусматривают уменьшение количества разрешений, снижение требований относительно минимального капитала для частных предпринимателей. Правительство также подготовило новый закон о государственных закупках, принятие которого будет свидетельствовать о поддержке Украиной международных стандартов конкурентной борьбы и вместе с тем сэкономит государству много денег. Это законодательство нужно принять», - отметил М.РАЙЗЕР.

Он также подчеркнул, что Украина, как и многие другие страны с переходной экономикой, страдает от нехватки финансирования на покрытие значительного фискального разрыва. По подсчетам Всемирного банка реальный фискальный дефицит в бюджете Украины 2009 года будет существенно превышать 3% ВВП, которые заложены в законе о бюджете, даже без учета расходов на рекапитализацию банков.

«Меры, принятые Верховной Радой Украины 31 марта, позволят покрыть этот дефицит примерно на 0,6% ВВП. Верховная Рада рассмотрит дополнительные меры; в частности направленные на решение проблемы растущего дефицита Пенсионного фонда, которые могут обеспечить покрытие еще 0,3% ВВП. Эти шаги продемонстрируют готовность Украины преодолевать собственные фискальные проблемы и смогут разблокировать внешнее финансирование», - отметил РАЙЗЕР.

Он убежден, что бюджет Украины имеет большие возможности относительно уменьшения нецелевых расходов и расточительных субсидий и налоговых льгот, которыми пользуются неэффективные производители и зажиточные потребители.

«Прежде всего важно определиться с правильными ожиданиями: похоже, что Украина пострадает от глубокой рецессии. Учитывая внешние дисбалансы и отсутствие доступа к рынкам капитала, затягивание времени не является эффективной стратегией» - подчеркнул М.РАЙЗЕР.

Основными факторами, способствующими затуханию инфляционных процессов в Украине, стали административные мероприятия, существенно ограничивающие возможности для возобновления экономического роста и в перспективе провоцирующие депрессию в экономике.

Такое мнение высказал УНИАН генеральный директор КУА «ИНЭКО-ИНВЕСТ» Олег МОРКВА.

По его словам, «и в феврале, и в марте в условиях активно сжимающейся экономики основными способами борьбы с инфляцией стали монетарные действия со стороны НБУ и административное ограничение роста тарифов в ЖКХ». Кроме того, добавил О.МОРКВА, эти два фактора были усилены снижением покупательской способности населения и падением платежеспособного спроса со стороны реальной экономики при дефиците ликвидности в стране.

Как считает О.МОРКВА, «несмотря на определенную позитивную динамику со снижением инфляции в Украине, пока действительно слишком рано говорить о какой-либо экономической стабилизации в стране».

Cправка УНИАН. Согласно данным Госкомстата, инфляция в марте по отношению к февралю 2009 года составила 1,4%, с начала года – 5,9%.

Вместе с тем рост цен производителей в марте по отношению к февралю составил 1,1%, с начала года – 3,1%.

В феврале к январю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5%, в феврале т.г. к февралю 2008 года инфляция составила 20,9%.

Новости ТЭК

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА предложил ОАО «Газпром» поставить Украине 20 млрд. куб. м газа, которые будут закачаны в ПХГ до начала следующего отопительного сезона, в счет оплаты услуг по транзиту российского газа по территории Украины в будущие годы. Об этом сообщается в последнем номере еженедельника «Зеркало недели» (№ 13 (741) 13 — 20 апреля 2009 года).

По информации издания, находящийся на больничном О.ДУБИНА посетил Москву в понедельник, 6 апреля, и провел соответствующие переговоры с российской стороной.

Как сообщает «Зеркало недели», по предварительным оценкам, стоимость запрашиваемого объема газа составляет 4,8 млрд. долл.

Международное энергетическое агентство (МЭА) вновь пересмотрело в сторону уменьшения прогноз относительно спроса на нефть в 2009 году в мире.

Согласно обнародованному исследованию, спрос составит 83,4 млн. баррелей в день - то есть на 1 млн. баррелей меньше, чем ожидалось ранее, сообщает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, потребление нефти в текущем году будет находиться на самой низкой отметке с 2004 года. Это связано с ожидающимся снижением мирового ВВП на 1,4% и падением спроса, главным образом, в странах Азии и Европы, отмечается в докладе.

Возвращение показателей в сфере потребления "черного золота", по мнению экспертов МЭА, следует ожидать в 2010 году.

Долги растут...

Власти Севастополя обратятся к министру обороны РФ Анатолию СЕРДЮКОВУ в связи с ростом недоимки предприятий Черноморского флота РФ в Пенсионный фонд Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял сегодня председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на заседании городской антикризисной группы в ответ на соответствующее предложение начальника Главного управления ПФУ в городе Севастополе Татьяны КРАВЦОВОЙ.

По информации Т.КРАВЦОВОЙ, общая сумма пенсионной недоимки по городу Севастополю на сегодня составляет 15 млн. грн. «В том числе долг «Строительного управления Черноморского флота РФ» составляет 4 млн. грн. Плюс к этому еще 3 млн. грн. находятся в судебной процедуре, они специально затягивают процесс, и того - 7 млн. грн.», - сказала она.

Кроме того, как сообщила начальник Главного управления ПФУ в городе Севастополе, 1 млн. грн. составляет пенсионная недоимка «13-го судоремонтного завода ЧФ РФ», а также небольшую сумму задолжала в ПФУ еще одна строительная часть ЧФ РФ.

Т.КРАВЦОВА также сообщила, что среди других должников Главного управления ПФУ в городе Севастополе - ОАО «Севморзавод» с 1,7 млн. грн. недоимки.

В Киеве задолженность по заработной плате на 1 марта составляла 181,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь в пятницу на расширенном заседание коллегии КГГА.

В том числе на экономически активных предприятиях сумма долга составляла 158,6 млн. грн., на предприятиях, в отношении которых осуществляется процедура банкротства - 20,6 млн. грн. и на экономически неактивных предприятиях – почти 2,4 млн. грн.

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