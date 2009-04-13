13-15 апреля Богатырева проведет в США ряд встреч по безопасности

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА отбыла с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Ирина БОГДАН.

На протяжении 13-15 апреля Р.БОГАТЫРЕВА проведет ряд встреч, посвященных сотрудничеству Украины и США в сфере безопасности.

В частности, секретарь СНБО встретится с советником вице-президента США по вопросам национальной безопасности Энтони БЛИНКЕНОМ, советником президента по вопросам национальной безопасности Джеймсом ДЖОУНСОМ, помощником министра энергетики Джонатаном ШТРАЙЕРОМ, помощником министра обороны Александром ВЕРШБОУ, старшим научным сотрудником ЦСМД Збигневом БЖЕЗИНСКИМ.

Также запланированы встречи Р.БОГАТЫРЕВОЙ с аналитиками Центра новой американской безопасности.