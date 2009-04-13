Yahoo и Microsoft тайно возобновили переговоры о партнерстве

Компании Yahoo и Microsoft, несостоявшееся слияние которых потрясло рынок весной прошлого года, тайно возобновили переговоры о партнерстве в области поисково-рекламного сервиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Как рассакзали два анонимных источника, закрытая встреча двух топ-менеджеров - Кэрол Бэртз и Стива Баллмера - состоялась на минувшей неделе. Хотя пока неясно, удастся ли новому составу руководителей двух IT-гигантов достигнуть компромисса. Пресс-службы обоих лидеров Силиконовой долины воздерживаются от комментариев. 60-летняя Бэртз, которая возглавила компанию в нынешнем году, до этого была на ведущих постах в Autodesk, Cisco Systems и Intel, а журнал Fortune включил ее в список 50 самых влиятельных женщин в бизнесе. Бэртз сменила на посту главы Yahoo Джерри Янга, на которого многие инвесторы возложили ответственность как за срыв переговоров о слиянии с основанным Биллом Гейтсом крупнейшим в мире разработчиком программного обеспечения Microsoft, так и несостоявшуюся сделку с Google. Обе неудачи постигли Yahoo в течение 2008 года. Сделка по рекламному соглашению между компаниями Google и Yahoo провалилась в ноябре после того как Google отказалась от совместных планов под давлением регулирующих антимонопольных органов США и рекламодателей.

По данным comScore Inc, Google и Yahoo вместе контролируют более 80% поискового рынка. Крах сделки стал очередным ощутимым ударом по позициям Янга. Отзыв прошлой весной предложения о покупке со стороны Microsoft уже тогда едва не стоил ему главной позиции в компании, так как рыночная стоимость Yahoo снизилась на 14 миллиардов долларов после известия о том, что Microsoft отзывает свое предложение о покупке.

Последняя предложенная цена за покупку Yahoo составляла 47,5 миллиарда долларов (33 доллара за акцию), что было на 70% выше рыночной оценки на конец января 2007 года, перед началом переговоров о покупке. Однако несговорчивый партнер требовал 53 миллиарда, или 37 долларов за акцию. Компания Yahoo! Inc. была основана аспирантами Стэнфордского университета Дэвидом Фило и Джерри Янгом в январе 1994 года. Yahoo владеет второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляет ряд сервисов, объединенных интернет-порталом Yahoo! Directory.