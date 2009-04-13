Сомалийские пираты угрожают отомстить Америке и Франции

Сомалийские пираты пообещали в понедельник отомстить за своих соратников, убитых в ходе проведенных на днях двух военных операций, сообщило агентство Рейтер. В ходе операции по освобождению капитана американского судна, проведенной в воскресенье спецназом ВМС США, три пирата были уничтожены и один захвачен в плен.

Другая операция, предпринятая 10 апреля французским спецназом для освобождения пассажиров яхты, захваченной пиратами, привела к гибели еще двух морских разбойников. "Французы и американцы пожалеют о том, что они начали убивать. Мы не убиваем, а только берем выкуп. С этих пор мы будем что-нибудь делать с теми, кто, по нашему мнению, окажется французом или американцем", - сказал агентству по спутниковому телефону пират под именем Хусейн. Глава расположенной в Кении "Программы помощи восточноафриканским мореплавателям" Эндрю Мвангура также выразил мнение, что недавние спецоперации против пиратов могут привести к усложнению ситуации в водах Сомали и большей жестокости со стороны пиратов. "Пираты с этих пор будут знать, что всякое может случиться, теперь они будут действовать более жестоко. Это станет для пиратов большой встряской. Ставки увеличиваются", - сказал Мвангура.