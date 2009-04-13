Госпредприятия будут передаваться в аренду с разрешения КМУ

Кабинет Министров Украины постановлением №317 от 8 апреля утвердил порядок предоставления согласия на передачу в аренду целостных имущественных комплексов государственных предприятий.

Текст соответствующего постановления размещен на Правительственном портале.

Порядок определяет механизм предоставления Кабмином центральным органам исполнительной власти, другим субъектам управления объектами государственной собственности, Национальной и отраслевым академиям наук согласия на передачу в аренду целостных имущественных комплексов государственных предприятий.

В частности, центральный орган исполнительной власти, другой субъект управления объектами государственной собственности, Национальная или отраслевая академия наук в случае поступления от Фонда государственного имущества или его регионального отделения предусмотренных законодательством материалов, касающихся аренды целостного имущественного комплекса государственного предприятия и отсутствия оснований для отказа в заключении договора аренды такого комплекса готовит и подает для согласования с Минэкономики, Минфином и Фондом государственного имущества проект решения Кабинета Министров о предоставлении согласия на передачу в аренду имущественного комплекса.

К проекту решения Кабмина прилагаются нотариально засвидетельствованная копия устава государственного предприятия, имущественный комплекс которого предлагается передать в аренду, информация о производственных мощностях государственного предприятия, объеме и основной номенклатуре продукции, в том числе экспортной, количестве и профессиональном составе рабочих мест, уровне прибыльности за последние три года, размере дебиторской и кредиторской задолженности, наличии имущества в залоге, налоговом залоге, аренде, лизинге.

Кроме того, к пакету документов должны прилагаться заключение, что имущественный комплекс не запрещен к передаче в аренду, выдержка из имеющихся отраслевых концепций и программ развития, инвестирования, которые касаются государственного предприятия, имущественный комплекс которого предлагается передать в аренду, информация о стоимости имущественного комплекса, которая определена по данным бухгалтерского учета, и размер земельного участка, на котором расположен такой комплекс, обоснование относительно преимущества принятия решения об аренде имущественного комплекса, а также предложения об условиях проведения конкурса на право аренды имущественного комплекса и условиях договора аренды такого комплекса для обеспечения эффективного использования арендованного имущества, в частности срока аренды, обязательств по сохранению производственного профиля или перепрофилирования государственного предприятия, имущественный комплекс которого предлагается передать в аренду, обеспечения технического развития, переоснащения и восстановления имущественного комплекса, в том числе проведения капитального ремонта, условий возврата такого комплекса, соблюдения режимных, экологических и социальных требований и выполнения арендатором других инвестиционных обязательств.

В соответствии с постановлением, Антимонопольный комитет в случае поступления обращения арендодателя об аренде имущественного комплекса подает в установленный законодательством срок арендодателю и органу управления заключение о возможности аренды имущественного комплекса и предложения об условиях договора аренды такого комплекса.

Орган управления подает в установленном порядке на рассмотрение правительству согласованный проект решения о предоставлении согласия на передачу в аренду имущественного комплекса вместе с определенными дополнительными документами.

В случае принятия Кабинетом Министров решения о предоставлении согласия на передачу в аренду имущественного комплекса арендодатель осуществляет предусмотренные законодательством меры по подготовке и проведению конкурса на право аренды имущественного комплекса и заключения с победителем конкурса договора аренды такого комплекса.