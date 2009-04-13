ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 апреля

Украинские СМИ

Издание "Дело" в статье «Лугансктепловоз» отправляют в отстой» пишет о том, что на крупнейшем предприятии Луганской области - «Лугансктепловозе» планируют уволить более 2 тысяч человек. Всего на заводе сейчас работает около 8,5 тысячи сотрудников. Причиной сокращений является отсутствие заказов. Еще в конце 2008 года завод перешел на трехдневный рабочий день, соответственно с этим уменьшилась и зарплата заводчан…

http://delo.ua/news/104805/

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Также «Дело» в материале «Банки возвращаются к классической модели бизнеса» подает интервью Павла Макарова, председателя правления банка «Кредит-Днепр». Он рассказал, что благодаря консервативной стратегии банку удается не только эффективно бороться с нынешней ситуацией, но и управлять ею…

http://delo.ua/news/104801/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Украина проигрывает снижение» пишет о том, что газовая война России с Туркменией отразилась на Украине. Несмотря на то, что сегодня ремонт газопровода Средняя Азия–Центр должен завершиться, снижение Россией на 90% закупок туркменского газа, основным потребителем которого является Украина, пока остается в силе. "Газпром" подстраховался на случай, если Туркмения добьется восстановления прокачки. Российская монополия предъявила "Нафтогазу" штрафные санкции за недобор газа в марте, которые могут составить 530 млн. долларов. В материале подается экспертная оценка ситуации…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1154966

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Также издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Игорь Ланда насытился соком» пишет о том, что в соковой компании "Витмарк-Украина" произошли кадровые перемены, которые не могут не отразиться на ее рыночной стратегии. После ухода Игоря Ланды – одного из самых известных менеджеров отечественного потребительского рынка – определять стратегию компании будет Игорь Топчий, от которого участники рынка ожидают более агрессивного маркетинга, направленного на завоевание рыночной доли любой ценой…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1154954

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Издание «Зеркало недели» подает материал «Почему Украина должна принять неотложные меры по внедрению антикризисного плана», автором которого является Мартин Райзер - директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове. Он пишет, что нынешний глобальный экономический кризис является беспрецедентным, и возрождение будет более медленным, чем многие надеялись. В Украине этот кризис пришелся на сложный с политической точки зрения период, поскольку страну ожидают президентские выборы. Однако нельзя откладывать меры по преодолению кризиса на то время, когда для этого будет получен четкий политический мандат в результате выборов. Следующая пленарная неделя Верховной Рады, которая начнется 13 апреля, дает возможность сделать шаг в этом направлении. Эту возможность нельзя упустить…

http://www.zn.ua/2000/2020/65893/

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Также «Зеркало недели» публикует материал «Бери или плати», в котором подается история подписания технического соглашения Нафтогазом и Газпромом…

http://www.zn.ua/2000/2229/65878/

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«Газета по-киевски» в материале «Город русской славы» становится безработным» пишет о том, что с начала апреля в Севастопольском центре занятости, по словам его начальника Светланы Рендак, ежедневно регистрируется 500–800 безработных…

http://mycityua.com/articles/country/2009/04/13/084029.html

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Газета «Сегодня» публикует материал «Столице снова обещают много туалетов», в котором пишет о том, что столичные власти разработали схему размещения общественных туалетов в городе до 2011 года…

http://www.segodnya.ua/news/14045278.html

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Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «На «Камазе» в ВЭБ» пишет о том, что «Камаз» хочет попросить у ВЭБа 12,8 млрд руб. Деньги нужны на завершение четырех проектов, в том числе создание нового семейства автомобиля. Сам «Камаз» инвестировал в них почти 5 млрд руб. и готов вложить еще 3 млрд рублей...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/04/13/190835

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Издание «Известия» подает материал «Туркмения развязывает "газовую войну"?», в котором пишет, что ситуация со взрывом газопровода в Туркмении, из-за которого газ вовсе перестал поступать в Россию, накаляется. Интригу ситуации придает объявленный на днях Туркменией тендер на строительство трубы для экспорта газа на Запад в обход России. И пока специалисты ремонтируют трубу, "Известия" постарались понять, кому на руку то, что туркменский газ сейчас не идет в Россию…

http://www.izvestia.ru/economic/article3127341/

(УНИАН)