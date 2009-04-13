Эксперты: Продажа предметов роскоши в 2009г. сократится на 10%

Глобальный кризис сократит объем продаж предметов роскоши - от дизайнерской одежды до ювелирных украшений - на 10% в этом году до 201 миллиарда долларов, прогнозирует крупнейший исследователь рынка товаров класса "люкс" Bain & Company.

Как сообщает РИА "Новости", ранее эта же консалтинговая компания, специализирующаяся на нише товаров для "самых богатых", полагала, что миллиардеры умерят свою потребительскую активность в пределах 2-7% после многих лет роста.

Глобальный рынок товаров "от кутюр" раздувался в последнее десятилетие на 25-35% в год во многом благодаря и россиянам, которые были самыми охочими на элитные наряды и аксессуары наряду с новыми капиталистами Китая, Индии и Бразилии. Первыми на волне рецессии начали экономить на роскоши японцы, затем к ним присоединились американцы и европейцы. На улице бутиков - Пятой авеню в Нью-Йорке сегодня заманивают покупателей скидками, однако многие клиенты переключаются на товары рангом пониже. Американцы сократят расходы на торговые брэнды класса люкс больше всех других наций - на 15% в нынешнем году, ожидают эксперты. Минувшей осенью европейские торговые дома элитной одежды и аксессуаров - Chanel, Versace, Christian Louboutin и Chloe объявили о снижение цен в США на 8-10%, мотивируя это ростом курса доллара к евро, что стало историческим прецедентом со времен Второй мировой войны - цены на товары торговых марок класса "люкс"неизменно росли все эти десятилетия. США, Япония и Европа формируют 80% рынка товаров для самых богатых. Однако в мире останутся островки благополучия для любителей роскоши - Китай, как ожидается, увеличит на 7% потребление товаров с мировыми брэндами, арабские страны - на 2%.