АНОНС на 13 апреля

13-30 - Президент Украины Виктор Ющенко будет председательствовать на совещании при участии членов правительства, руководства Национального банка Украины, председателя Верховной Рады Украины, членов фракции Партии регионов, представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса Богатырева отбыла с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. На протяжении 13-15 апреля Р.БОГАТЫРЕВА проведет ряд встреч, посвященных сотрудничеству Украины и США в сфере безопасности.

В частности. секретарь СНБО встретится с советником вице-президента США по вопросам национальной безопасности Энтони БЛИНКЕНОМ, советником президента по вопросам национальной безопасности Джеймсом ДЖОУНСОМ, помощником министра энергетики Джонатаном ШТРАЙЕРОМ, помощником министра обороны Александром ВЕРШБОУ, старшим научным сотрудником ЦСМД Збигневом БЖЕЗИНСКИМ.

Также запланированы встречи Р.БОГАТЫРЕВОЙ с аналитиками Центра новой американской безопасности.

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11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11). Аккредитация проводится 10 апреля с 14-00 до 16-00 по телефону: 255-30-74.

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12-00 - Начнется ежеквартальная пресс-конференция Союза специалистов по недвижимости Украины на тему: "Цены на недвижимость: прошлое, настоящее, будущее". Участники: президент ССНУ Александр Рубанов, первый вице-президент ССНУ Игорь Однопозов, вице-президент ССНУ по вопросам региональной политики Анатолий Топал, вице-президент ССНУ по внешним связям. Алла Жоголева (“Интерфакс-Украина»)

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12-30 - Состоится пресс-конференция на тему: «Внешние заимствования Украины: целесообразность получения, эффективность использования». Участники: директор Института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Соскин; заведующий кафедрой мирового хозяйства и международных экономических отношений Института международных отношений Киевского национального университета имени Т.Шевченко, доктор экономических наук, профессор Антон Филипенко; заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валерий Новицкий (Интернет-холдинг «ОБОЗ.ua», ул. Панаса Мырного, 17).

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13-00 - На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция директора по организационному развитию ООО "Информационно-аналитический центр "ЛІГА" Виталия Тупкало на тему: "Эффективная практика управления компанией в условиях изменений внешней бизнес-среды".

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15.00 - состоится пресс-конференция министра агрополитики Ю.Мельника. Тема пресс-конференции - "Состояние дел в АПК (обеспечение материально-техническими ресурсами весеннего комплекса работ, программы государственного финансирования агросектора, ситуация в отрасли животноводства, развитие сельскохозяйственной кооперации и т.д.)".

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15-00 - Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования проведет совместное заседание с Консультативным Советом по вопросам информатизации. Вопросы: О проведении парламентских слушаний «Стратегия инновационного развития Украины на 2010-2020 годы в условиях глобализационных вызовов» (17 июня 2009 года); О проекте закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О Национальной программе информатизации» и другие (ул. Грушевского, 18/2, комната 12).

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16-00- Пресс-конференция туристической компании “Музенидис Тревел” о появлении нового туристического продукта ХАЛКИДИКИ на украинском рынке и презентация программы полетов греческой авиакомпании АСТРА, которая выполняет рейсы Салоники-Бориспиль, Салоники Борисполя. Участники: Александр Цандекиди, ген.директор компании Музенидис Тревел в Москве, представители греческого и киевского офисов компании (Президент-отель, ул..Госпитальная, 6).

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17-00 - Киевский апелляционный административный суд продолжит рассмотрение дела по иску обманутых инвесторов «Элита-Центр» о признании бездеятельности Киевской городской государственной администрации (КГГА), а также о признании факта причинения истцам имущественных убытков такой бездеятельностью.

18-00 - Состоятся общественные слушания на тему: «Пути решения кредитных и депозитных проблем предпринимателей. Незаконные действия банков и коллекторских компаний». Участники: Александра Кужель - председатель Государственного Комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства; Оксана Продан - председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины; Николай Поворозник - начальник Главного управления КГГА по вопросам регуляторной политики и предпринимательства; Александр Данилюк - руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности; Денис Кудин - руководитель общественной организации «Наш город», советник председателя Госкомпредпринимательства (Дом учителя)

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