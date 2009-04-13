На стройплощадке в Донецке упал кран

Башенный кран упал на стройплощадке в Донецке, в результате чего была тяжело травмирована крановщица и поврежден 9-этажный жилой дом. Об этом УНИАН собщили в территориальном управление Госгорпромнадзора по Донецкой области.

ЧП произошло в воскресенье на стройплощадке в Киевском районе города при монтаже промежуточной секции башенного крана. Территориальное управление Госгорпромнадзора проводит проверку.