На стройплощадке в Донецке упал кран
11:40, 13 апреля 2009Разное
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Повреждена 9-этажка
Башенный кран упал на стройплощадке в Донецке, в результате чего была тяжело травмирована крановщица и поврежден 9-этажный жилой дом. Об этом УНИАН собщили в территориальном управление Госгорпромнадзора по Донецкой области.
ЧП произошло в воскресенье на стройплощадке в Киевском районе города при монтаже промежуточной секции башенного крана. Территориальное управление Госгорпромнадзора проводит проверку.
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