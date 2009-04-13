КМУ просит парламент отложить антикризисную программу

Правительство просит парламент не рассматривать завтра проект антикризисной программы – И.Кириленко

Киев. 13 апреля. УНИАН. Правительство обращается ко всем фракциям с просьбой не рассматривать завтра на пленарном заседании Верховной Рады проект антикризисной программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО сказал на заседании Согласительного совета парламента.

Он отметил, что программу по преодолению последствий кризиса правительство подало в парламент еще в декабре 2008 года.

«Мы бы хотели, чтобы документ был объединяющим», - отметил И.КИРИЛЕНКО.

По его словам, правительство и фракции коалиции ознакомились с предложениями фракции Партии регионов относительно преодоления кризиса в Украине, и «они могут быть учтены».

И.КИРИЛЕНКО отметил, что руководство правительства предлагает встретиться с представителями всех фракций, в том числе Партии регионов, и обсудить предложения к программе, чтобы выработать согласованный документ.

По словам И.КИРИЛЕНКО, необходимо перенести утверждение антикризисной программы правительства «на несколько дней или, возможно, несколько недель».

В то же время он заметил, что вместо проекта программы завтра парламент может рассмотреть 10 антикризисных законопроектов.