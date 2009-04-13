МИД призывает украинцев воздерживаться от поездок в Таиланд

Министерство иностранных дел призывает украинцев планировать свои поездки в Таиланд учитывая акции протеста в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, в связи с масштабными акциями протеста, которые сейчас происходят в этой стране МИД, призывает граждан Украины максимально принимать это во внимание.

По словам В.КИРИЛИЧА, если отменить запланированную поездку в Таиланд уже невозможно, то министерство призывает украинских граждан быть максимально осторожными во время поездки.