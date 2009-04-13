ОТР BANK в партнерстве с Visa предлагают выигрывать 5000 грн.

OTP Bank совместно с Visa, международной платежной системой, объявили о начале новой маркетинговой кампании для держателей платежных карт Visa от OTP Bank – «Делайте покупки с Visa от ОТР Bank и выигрывайте 5 000 гривен каждую неделю». Акция проходит в период с 6 апреля по 28 июня 2009 г.

Как говорится в пресс-релизе OTP Bank и Visa, переданном в агентство УНИАН, механизм кампании заключается в следующем: каждая покупка либо оплата услуг, осуществленная по карте Visa, выпущенной OTP Bank, в Украине или любой другой стране мира, на сумму от 100 гривен (или 25 долларов США, если карта открыта в этой валюте) и больше участвует в розыгрыше и предоставляет держателю возможность каждую неделю выиграть 5 000 гривен. Количество выигрышей одного участника неограниченно.

Таким образом, чем больше держатель карты рассчитывается по карте Visa, тем выше его шансы выиграть приз.

«Платежные карты Visa давно стали частью жизни современного человека, - отмечает генеральный менеджер Visa в Украине и странах СНГ Сергей Равняго. – Мы всегда с готовностью поддерживаем подобные инициативы наших банков-партнеров, так как они наглядно показывают, насколько удобно и просто делать покупки по картам Visa и при этом дарят держателям карт Visa шанс получить замечательные призы, что делает процесс покупки вдвойне приятным».

«OTP Bank дорожит каждым своим клиентом. И для того чтобы услуги, предоставляемые банком, были не только удобными, но и приятными, мы постоянно проводим различные акции с привлекательными и интересными призами», - подчеркивает начальник отдела карточного бизнеса OTP Bank Светлана Сироженко.

О выигрыше победитель будет проинформирован лично по телефону или по электронной почте в течение трех банковских дней после определения. Имена всех победителей акции будут опубликованы на сайте OTP Bank: http://www.otpbank.com.ua

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Visa Inc. ( http://www.visa.com.ua ) является крупнейшей в мире сетью розничных электронных платежей, обеспечивающей решения для обработки услуг и платежей, включая потребительские кредиты, дебетовые, авансовые и корпоративные расчеты, которые предлагаются под марками Visa, Visa Electron, Interlink и PLUS. Visa является признанным мировым лидером, а Visa/PLUS - одна из крупнейших в мире сетей банкоматов, обеспечивающая возможность использования местной валюты в более, чем 170 странах мира.

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ЗАО «ОТП Банк» – универсальный банк. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса.

Согласно данным АУБ, по состоянию на 1 марта 2009 года OTP Bank является 7-м крупнейшим отечественным банком по размерам активов. Сейчас банк обслуживает свыше 290 тысяч клиентов. Его филиальная сеть на территории Украины насчитывает 24 филиала, 182 отделения и 21 представительство. По состоянию на 1 апреля 2009 года карточный портфель OTP Bank составляет 20224 кредитных и 44684 дебетных активных платежных карты VISA.