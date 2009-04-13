Украина в январе-феврале снизила экспорт давальческого сырья на 43,9%

Украина в январе-феврале 2009 года уменьшила экспорт давальческого сырья, по сравнению с январем-февралем 2008 года, на 43,9% - до 5,6 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По информации Госкомстата, в январе-феврале в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 6,1 млн. долл. (спад против января-февраля 2008 года – в 2,4 раза).

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-феврале в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 170,2 млн. долл., что в 2,6 раза меньше, чем в январе-феврале 2008 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, уменьшился против января-февраля прошлого года на 45,2% и составил 316,6 млн. долл.