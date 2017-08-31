Убытки от урагана "Харви" могут стать рекордными, достигнув $160 миллиардов

Убытки от урагана "Харви" могут достигнуть рекордных значений, дойдя до отметки 160 миллиардов долларов, что равняется примерно одному проценту ВВП США, пишет газета USA Today, передает Прайм.

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По данным специализированного портала AccuWeather, последствия урагана для экономики штата Техас будут очень серьезными, они окажут влияние на ситуацию на рынке труда, бизнес и доходы копаний.

Отмечается, что сумма ущерба может превысить суммарные убытки, вызванные ураганом "Катрина" в 2005 году и мощным тропическим циклоном "Сэнди" в 2012 году.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Более 30 тысяч жителей сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть масштабнее, чем от урагана "Катрина" в 2005 году, от которого серьезно пострадал штат Луизиана.